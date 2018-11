Facebook používá PR firmu, která na jeho obranu lživě obviňuje Sorose

15. 11. 2018





Facebook si najal PR firmu, která se pokusila zdiskreditovat jeho kritiky lživým tvrzením, že jde o agenty George Sorose, píše New York Times.



Soros je židovský filantrop, který je četným objektem antisemitských konspiračních teorií.

Zároveň Facebook naléhal na americkou Anti-Defamation League, aby protestovala proti obrázku, používanému kritiky Facebooku, že má prý antisemitský podtext.Ostře kritický článek v deníku New York Times informuje o tom, jak vysocí činitelé Facebooku neúspěšně zápolí s četnými krizemi ohrožujícími jejich společnost a přitom drsně útočí na kritiky a na osoby, které považují za nepřátele.Pod tlakem kritiky ohledně role Facebooku při ruském zasahování do amerických prezidentských voleb r. 2016 si Facebook najal washingtonskou PR firmu Definers Public Affairs, kterou založili aktivisté z Republikánské strany a která se specializuje na výzkum toho, jak neutralizovat opozici.Jednou z taktik této firmy bylo vydat desítky záporných článků o jiných technologických společnostech, včetně firem Google a Apple, ve snaze odvést pozornost od problémů Facebooku. Definers zveřejnili tyto články na serveru NTKNetwork.com, který vypadá jako zpravodajský server, ale je to reklama této firmy. Tyto kritické články často přebíraly konzervativní zpravodajské servery jako Breitbart.Druhou taktikou bylo tvrdit, že kritiky Facebooku řídí Soros. Iracionální kampaň proti Sorosovi byla před nedávnými americkými volbami do Kongresu vyhnána hystericky k vrcholu a Sorosovi do jeho sídla pak byla poslána bomba.Podrobnosti v angličtině ZDE