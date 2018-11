Nejasná situace na všech frontách

16. 11. 2018 / Jan Čulík





Hroutí se poměry v několika zemích světa, což způsobuje, že jsou jejich sdělovací prostředky naprosto posedlé jediným domácím tématem a ignorují všechno ostatní, co se děje, ve vlastní zemi i ve světě.



To platí především o Velké Británii, kde se v přímém přenosu právě spektakulárně hroutí brexit, ale i o České republice, kde jsou zase všichni posedlí nejnovějším "skandálem" kolem Andreje Babiše, Čapího hnízda a jeho psychicky nemocného syna.

Vždycky mě na postkomunistické České republice fascinovalo a stále mě fascinuje, jak lehce se velká většina českého národa nechává zmanipulovat domácími sdělovacími prostředky, ať jde třeba o umělé vyvolávání strachu a nenávisti vůči uprchlíkům, nebo nyní o údajný skandál s Babišovým psychicky nemocným synem.







Jak Ivan Kytka v dnešním Rozhovoru Britských listů , tak Ivo Bystřičan v Rozhovoru BL z minulého pátku poukazují na to, že má-li novinář mít schopnost zaujmout veřejnost pro ni důležitým tématem, zpráva musí mít pro konzumenta "atraktivní emocionální obsah". Mám s tím určitý problém, neboť emocionální manipulace je vždycky neférová. A novinářům, kteří "odhalili" "skandál" o Babišovi juniorovi se podařilo "odkrýt" úplný thriller. Není divu, že to českou veřejnost zaujalo, jenže vzhledem k tomu, že je to spíš thriller, je to opravdu realita? ŽIjeme už všichni nyní šťastně ve fikci?

Polsko má zase obrovský skandál týkající se bankovních podvodů, francouzský tisk píše o kolapsu dvou věžáků v Marseille a Amerika je posedlá přepočítáváním hlasů na Floridě a v jiných státech.Britská premiérka Theresa Mayová vyjednala po dvou letech dohodu s evropskou sedmadvacítkou ohledně možného odchodu Británie z EU, jenže celá její Konzervativní strana zuří, že to žádná dohoda o odchodu Británie z EU není, protože v důsledku těch 585 vyjednaných stránek Británie má zůstat po dobu neurčitou v Evropské unii, s tím, že za svůj "odchod" Bruselu zaplatí 39 miliard liber a nebude mít žádné rozhodovací pravomoci. Dohodu odmítají i stoupenci setrvání Británie v Evropské unii, protože právem poukazují na to, že podle této "dohody" bude postavení Británie v EU daleko horší než dosud. Fundamentalističtí euroskeptikové v Konzervativní straně hystericky zuří, že "dohoda" Mayové s evropskou sedmadvacítkou dává Británii vůči Bruselu do postavení "nesvéprávné kolonie". Jenže jiné řešení není a nikdo s EU nevyjednal nic lepšího. Potíž je, že brexit, jak ho požadují britští fundamentalističtí euroskeptikové, je naprosto nerealistická fantazie a jakákoliv verze odchodu Británie z EU je katastrofou.Je velmi pravděpodobné, že dohodu odmítne Dolní sněmovna. Mezitím se fundamentalističtí euroskeptikové snaží svrhnout Mayovou z funkce šéfky britské Konzervativní strany za nahradit ji nějakým probrexitovým šílencem. Vykřikují, že je nutno dohodu "znovu vyjednat", jenže Evropská unie už má Británie dost a Angela Merkelová zdůraznila v sobotu, že nic se už znovu převyjednávat s Británií nebude.Hrozí tedy po odmítnutí této nejnovější "dohody" buď tvrdý brexit bez dohody, který by pro Británii byl naprostou ekonomickou, politickou a sociální katastrofou, ale stále pravděpodobnější nyní je, navzdory odporu Mayové, že se možná uskuteční druhé britské referendum o brexitu. Z průzkumů veřejného mínění vyplývá, že Britové ho chtějí, a většina přibližně 8 až 10 procent britských občanů by nyní hlasovala pro setrvání Británie v EU.V ČR se tyto dramatické události zcela pomíjejí: země je posedlá nejnovějším skandálem a mediální kampaní kolem Andreje Babiše.Cožpak není okamžitě podezřelé, když vznikne hysterická kampaň a všechna média si najednou notují? Anebo dojde k rozštěpení mediálních táborů a některá média prosazují hystericky jeden černobílý pohled, druhá jiný?Nemám absolutně žádné iluze o tom, že Andrej Babiš je podvodník, primitiv a manipulátor, o němž je dávno známo, že se i k nejbližším příslušníkům své rodiny chová jako psychopat. Proč je to najednou tak obrovská zpráva, když to lidi mohli vědět už dávno?Jenže způsob, jímž česká média prezentují tento skandál, je zjednodušený a pochybný. Vyvstává celá řada nejasností, které v podstatě nepřesvědčují. Vzhledem k tomu, že Národní ústav duševního zdraví potvrdil, že Babiš junior je skutečně psychicky nemocný, trpí schizofrenií, je opravdu možno brát jeho apely a jeho obviňování Babiše seniora vážně? Je v takovém případě jeho svědectví skutečně průkazné? Jakým způsobem se dobrat pravdy, vzhledem k tomu, že v ČR nic nefunguje, na vyšetřování policie není možné se spolehnout a všechno je ovlivňováno kmenovou příslušností?Čeští občané měli usilovat, už dávno, o vytvoření nezávislých a neúplatných institucí, jako je policie a soudnictví. Vzhledem k tomu, že neexistují a nikdo nemůže důvěřovat ani policii, ani soudům, nevyřeší se nic.Mám k nynější antibabišovské hysterii v České republice velmi skeptický názor. Jde skutečně, jak píše Boris Cvek, o bouři ve sklenici vody. Země není vstavu tuto záležitost efektivně vyšetřit. Babiš zůstane u moci, buď s rozkládající se ČSSD, anebo si prostě do vlády vezme ultrapravičáky z SPD. Pokud by byl Babiš odvolán, Zeman ho znovu pověří vytvořením vlády.Je zjevné, že demonstrace na Václavském náměstí nemohou zmoci nic?Asi by se mělo uvažovat o tom, jak posílit v Česku nezávislé instituce.Jenže možná už je pozdě a ČR je poloautoritářský stát směřující k Polsku, Maďarsku a Rusku.Co se dá dělat.