Kauza Chášakdží: Saúdský prokurátor žádá trest smrti pro pět podezřelých

16. 11. 2018

Saúdskoarabský prokurátor žádá trest smrti pro pět podezřelých obviněných z vraždy disidentského novináře Džamála Chášakdžího. Nicméně popírá zapojení korunního prince Muhammada bin Salmána.

Saúd al-Modžib, hlavní prokurátor, oznámil ve čtvrtek rozhodnutí žádat trest smrti pro pět z jedenácti podezřelých, které obvinil z nařízení a provedení vraždy saúdského novináře Džamála Chášakdžího. Ten byl usmrcen 2. října na saúdském konzulátu v Istanbulu.

Prokurátor neuvedl jména. Celkem bylo zatčeno ve spojitosti s kauzou 21 osob.

Pravidelný přispěvatel listu The Washington Post Chášakdží byl ostrým kritikem saúdského korunního prince Muhammada bin Salmána. Chášakdžího vražda způsobila mezinárodní rozhořčení a mnozí jsou přesvědčeni, že by k ní nemohlo dojít bez princova vědomí.

Nicméně prokurátor tvrdí, že se princ na vraždě nepodílel a nejvýše postavenou osobou zapojenou do operace byl bývalý zástupce šéfa zpravodajských služeb Ahmad al-Assirí, který byl mezitím propuštěn za to, že nařídil nucený návrat Chášakdžího.

Avšak člen saúdské popravčí čety na saúdském konzulátě v Istanbulu zatelefonoval svého šéfovi krátce po zavraždění Chášakdžího a sdělil mu: "Řekněte svému šéfovi, že to bylo provedeno," informuje Al Jazeera podle deníku New York Times. Američtí činitelé jsou prý přesvědčeni, že "šéfem" byl korunní princi Mohammed bin Salman.



Americké výzvědné služby tuto nahrávku považují za nejsilnější důkaz, že bin Salman nese vinu za Chášakdžího vraždu.



Mužem, který telefonoval, byl Maher Abdulaziz Mutreb. Je to bezpečnostní činitel, který často cestuje s korunním princem. Turecká rozvědka sdělila Američanům, že je přesvědčena, že šlo o hovor s jedním blízkým Salmanovým poradcem.



