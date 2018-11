Brexitéři mohou z katastrofálního osudu Británie vinit jen sami sebe

16. 11. 2018

Každý neúspěšný projekt potřebuje obětního beránka. Brexitéři toho svého nalezli v Therese Mayové. To vše ale jen odvádí pozornost od toho, kde opravdu leží vina: Totiž na brexitérech samotných. Žádný premiér by nedokázal splnit sliby kampaně Leave. V roce 2016 brexitéři slíbili ukončit volný pohyb pracovních sil, zachovat ekonomické výhody členství v EU, vystoupit z celní unie a vyhnout se tvrdé hranici s Irskem. To jsou cíle navzájem neslučitelné.

Theresa Mayová hrála s mizernými kartami mizerně - zničila svou parlamentní většinu ve zbytečných volbách a zbytečně se odcizila lídrům EU - ale vždycky to byly špatné karty. Od okamžiku, kdy zopakovala slib kampaně Leave ohledně irské hranice, stal se nezbytným měkčí brexit. Žádné z údajných "technologických" řešení nikdy nebylo kredibilní. Jediný jistý způsob, jak předejít tvrdé hranici, je zůstat v celní unii.

Brexitéři ve skutečnosti nevedou spor s Mayovou, ale s realitou. 11. července 2016 David Davis, bývalý ministr pro brexit, napsal, že by Británie během dvou let měla "vyjednat zónu volného obchodu mnohem větší než EU". Ještě 20. července 2017 Liam Fox, ministr zahraničního obchodu, předpovídal, že nová britská obchodní dohoda s EU bude "jednou z nejsnazších v dějinách lidstva".

Takové naděje byly vždycky klamné. Británie při jednáních nikdy nedržela v ruce "nejlepší karty". Hrozba rozchodu bez dohody, považovaná za mistrovský úder, nebyla nikdy věrohodná. Jak EU dobře ví, je to Británie, která by tím nejvíce ztratila (odhadem 8 % HDP ve srovnání s 1,5 % HDP EU). Brexitéři viní Mayovou, že se adekvátně "nepřipravila" na situaci bez dohody. Avšak představa, že by Británie mohla někdy úspěšně zvládnout výsledný chaos - tvrdá cla, nedostatek léků, zrušené lety, zmatek v přístavech a na silnicích - je jednoduše fantastická.

