OSN: Britská vláda záměrně terorizuje obyvatelstvo cílenou chudobou

16. 11. 2018





Britská vláda postihla své obyvatelstvo "obrovskou chudobou" v důsledku zlovolně trestající a kruté politiky škrtů, motivované touhou provádět sociální inženýrství, nikoliv hospodářskou nutností, konstatoval velvyslanec OSN pro otázky extremní chudoby.



Philip Alston, vyslanec OSN pro extremní chudobu a lidská práva, strávil v Británii zjišťováním skutečností čtrnáct dní. Výsledkem jeho pobytu je ostře kritické prohlášení, že "navzdory tomu, že je Británie pátou největší ekonomikou světa, míra chudoby dětí "není jen ostudná, ale je to zároveň i sociální a hospodářská katastrofa".

Asi 14 milionů lidí, pětina obyvatelstva, žije v Británii v chudobě. 1,5 milionu Britů žije v absolutní chudobě, nemají peníze ani na základní životní potřeby. Alston varoval, že podle předpovědí má chudoba dětí v Británii vzrůst od roku 2015 do roku 2022 vzrůst o 7 procent a možná až na 40 procent.Je to zjevně nespravedlivé a je to v rozporu s britskými hodnotami, že tolik lidí žije v chudobě, konstatoval a dodal, že Britové za poslední desetiletí škrtů se vzdali principu slitování. Škrty byly tak ostré, že klíčové prvky poválečného sociálního kontraktu, který vypracoval před sedmdesáti lety William Beveridge, byly zlikvidovány.V ostře kritické čtyřiadvacetistránkové zprávě, která bude předložena příští rok Radě OSN pro lidská práva v Ženevě, tento významný mezinárodní lidskoprávní právník konstatoval, že v Británii "je chudoba záměrnou politickou volbou".Na tiskové konferenci v Londýně Alston uvedl:- Politika škrtů v Británii porušuje čtyři lidskoprávní dohody OSN, týkající se žen, dětí, invalidů a hospodářských a sociálních práv. "Pokud byste shromáždili v jedné místnosti skupinu mizogynů a dali jim úkol, aby systém pracoval pro muže a ne pro ženy, nevymysleli by skoro nic jiného, co už se dnes v Británii nepoužívá," řekl.- Omezení přídavků na děti jen na první dvě děti v rodině je "totéž" jako čínská politika jediného dítěte, protože to trestá lidi, kteří mají třetí dítě.- Padesátiprocentní škrty rozpočtů britských komunálních úřadů drsně likvidují britskou "kulturu místní svépomoci" a "poškozují strukturu" společnosti.- Střední vrstvy zjistí, "že žijí ve stále nepřátelštější společnosti, protože vláda likviduje kořeny sociální soudržnosti".Britská vláda reagovala, že s Alstonovou analýzou "naprosto nesouhlasí".Alstonova zpráva o Británii následuje po obdobných zprávách o extremní chudobě v Číně, v Saúdské Arábii, v Ghaně, v Mauretánii a v USA. Alstonova zpráva o USA vyvolala zuřivou reakci z Trumpova Bílého domu poté, co obvinila Spojené státy, že provádějí politiku, která finančně ruinuje miliony Američanů zatímco zahrnuje obrovským bohatstvím superbohaté.Alstonova zpráva o Británii zjevně vykrystalizuje vážné znepokojení ohledně dopadu téměř deseti let britských vládních škrtů v systému sociálního zabezpečení, které mají podle studií ostře záporný dopad na chudé, na invalidy a na ženy. Miliony lidí v Británii jsou nyní plně závislé na potravinách z dobročinných food banks, bezdomovectví je stále viditelnější a škrty v rozpočtech škol se prohlubují - v některých oblastech Británie jsou rodiče nuceni přispívat finančně na provoz škol.Současná britská konzervativní vláda zavedla nový systém platby sociálních dávek, tzv. Universal Credit, jenže po jeho zavedení jsou občané po dobu celých prvních pěti týdnů naprosto bez peněz. Alston tento systém ostře kritizuje, protože těch pět týdnů bez sociálních dávek uvrhlo množství lidí do absolutní chudoby.Britská vláda podle Alstona tvrdošíjně popírá tuto děsivou situaci a mezi tím, co Alstonovi řekli minisistři a tím, co mu řekli obyčejní lidé je obrovský rozdíl.Alston uvedl, že se setkal s lidmi, kteří nemají bezpečné místo, kde by jejich děti mohly spát, s ženami, které prodávají sex, protože je to jejich jediná cesta ven z absolutní chudoby, mladými lidmi, kteří vědí, že jediným zůsobem, jak se osvobodit od chudoby, je stát se součástí gangů, a s invalidy, kterým sociální úřady v rozporu s příkazy lékařů nařídily, že musejí pracovat, jinak přijdou o veškerou sociální podporu. Popsal, jak rozpočty komunálních úřadů byly zlikvidovány, což vedlo k odprodeji veřejných knihoven a městských parků a k uzavření středisek pro mládež.Podrobnosti v angličtině ZDE