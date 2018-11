Strategie Číny, Ruska a Kanady hrozí globálním oteplením nad 5 stupňů Celsia

16. 11. 2018

Současná klimatická strategie Číny, Ruska a Kanady by dohnala do konce století svět ke katastrofálnímu globálnímu oteplení nad 5 stupňů Celsia, varuje studie, která analyzovala klimatickou strategii různých zemí. Hned za nimi jsou USA a Austrálie, jejichž klimatická politika by vedla k vzrůstu teploty na Zemi o více než 4 stupně Celsia. I Evropská unie by nárůst teploty vyhnala nad 3 stupně Celsia.Jde o studii, která v pátek vyšla v časopise Nature Communications ZDE Další podrobnosti a grafika ZDE