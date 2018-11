Komu Britové důvěřují

Poněkud komické výsledky přinesl výzkum společnosti IpsosMORI o tom, komu Britové kolik důvěřují.



Televizním moderátorům, kteří čtou zprávy, britská veřejnost důvěřuje z 62 procent, novinářům však jen z 26 procent. "Kdopak asi, milá veřejnosti, píše ty zprávy, které v televizi čtou ti moderátoři? No přece ti nedůvěryhodní novináři," poznamenává reportér Channel 4 News Michael Crick.



Nejvíce Britové důvěřují zdravotním sestrám a lékařům, soudcům, armádě a policii, dokonce i kněžím a státním úředníkům. Méně bankéřům, pracovníkům komunálních úřadů a podnikatelům, nejméně politikům, ministrům, novinářům a pracovníkům reklamních agentur.



