Macron: Evropa se musí sjednotit proti globálnímu chaosu

19. 11. 2018

L'Allemagne et la France se sont mortellement combattues. Depuis 70 ans, elles ont su fonder l’Europe, forger la paix. Aujourd'hui à Berlin pour se souvenir des victimes des guerres et de la tyrannie. C'est à leur mémoire que nous devons l’Union entre les nations.

V projevu v německém parlamentu řekl Macron, že se Evropa nesmí stát hračkou velmocí. Macron chce vytvořit více integrovanou Evropskou unii se společným rozpočtem eurozóny.Macron se také snaží přesvědčit Německo, aby podpořilo vznik evropské armády, což by podle něho omezilo závislost Evropy na Spojených státech, a aby zavedlo novou daň pro gigantické internetové firmy.Německá kancléřka některé Macronovy návrhy podporuje, jiné jsou v Německu považovány za kontroverzní.Macron hovořil o nacionalistických silách, "které nemají paměť" a naléhal na pokrokové síly, aby se v nejistém světě spojily."Existuje příliš mnoho sil, které si přejí naše úsilí zhatit, které zasahují do našich veřejných debat, útočí na naše liberální demokracie a chtějí, abychom se vzájemně nenáviděli. A v tomto globálním pořádku, který musíme brát velmi vážně, spočívá naše síla - naše skutečná síla - v jednotě."Trump na Macrona minulý týden opakovaně posměšně zaútočil na Twitteru, když Macron během ceremonie při příležitosti ukončení první světové války označil nacionalismus za "zradu vlastenectví".Francouzský prezident přiznal, že jednota může lidi "děsit", a znamenala by, že by státy měly dát dohromady své zdroje a své rozhodování, ale pak se zeptal - "je snad lepší zůstat zaseklý v nynější situaci"?Vedení francouzského a německého státu pak spolu jednala o migraci, o obranné spolupráci a o daňových strukturách pro digitální firmy.V pondělí mají Francie a Německo zveřejnit plány na omezený společný rozpočet eurozóny.Podrobnosti v angličtině ZDE