Muslimští studenti šokováni vražděním židů v Osvětimi

21. 11. 2018





Muhammad Omar Hajizi, předseda studentské asociace na lékařské fakultě Londýnské univerzity, byl šokován návštěvou koncentračního tábora v Osvětimi. "Nemám historické vzdělání a chtěl jsem to tady sám vidět," sdělil deníku Guardian. "Nechápu, co to bylo za lidi, kteří dopustili, aby se tohle tady dělo. Kde byl jejich morální kompas?" Mezi studenty, které zastupuje, je v jeho organizaci mnoho muslimů. "Je na sto procent důležité, abychom všichni pochopili, co se dělo při holocaustu. Až se vrátím do Británie, mým hlavním cílem je přimět lidi, aby spolu o tom hovořili."





Britská vláda v těchto dnech financovala cestu 93 britských univerzitních studentů do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Cestu zorganizoval britský Holocaust Educational Trust a Svaz židovských studentů. Grant ve výši 144 000 liber na tuto cestu schválil tehdejší ministr pro komunity Sajid Javid.



Na britských univerzitách bylo za posledních pět let zaznamenáno 112 antisemitských incidentů.



Fotbalový klub v Chelsey oznámil, že také zorganizuje cestu do koncentračního tábora v Osvětimi pro své ultrapravicové fanoušky. Je totiž nutno si uvědomit, kam rasistická nesnášenlivost vede.



Holocaust Educational Trust odvezl na návštěvu Osvětimi tisíce patnáctiletých žáků z anglických škol. Nyní se však poprvé uskutečnila exkurze vysokoškolských studentů a jejich učitelů.



Podrobnosti v angličtině

Britská vláda v těchto dnech financovala cestu 93 britských univerzitních studentů do koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Cestu zorganizoval britský Holocaust Educational Trust a Svaz židovských studentů. Grant ve výši 144 000 liber na tuto cestu schválil tehdejší ministr pro komunity Sajid Javid.Na britských univerzitách bylo za posledních pět let zaznamenáno 112 antisemitských incidentů.Fotbalový klub v Chelsey oznámil, že také zorganizuje cestu do koncentračního tábora v Osvětimi pro své ultrapravicové fanoušky. Je totiž nutno si uvědomit, kam rasistická nesnášenlivost vede.Holocaust Educational Trust odvezl na návštěvu Osvětimi tisíce patnáctiletých žáků z anglických škol. Nyní se však poprvé uskutečnila exkurze vysokoškolských studentů a jejich učitelů.Podrobnosti v angličtině ZDE

0