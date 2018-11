Ostré protesty "žlutých vest" otřásají Francií

23. 11. 2018





Ostré provládní protesty proti zvýšení daní na benzín a naftu se nyní rozšířily na všeobecné protesty proti hospodářské a politické situaci ve Francii.



Občanské hnutí "žlutých vest" ("gilets jaunes"), pojmenované po fluorescentních bundách demonstrantů, nepříjemně překvapilo francouzského prezidenta Macrona.





Hnutí nemá žádného předáka a jeho ad hoc postavené barikády u mýtného na dálnicích, u kruhových objezdů a u benzínových čerpadel jsou organizovány na sociálních sítích.Hnutí začalo jako protest proti stoupajícím daním z pohonných hmot a proměnilo se v širší protest proti sociální nerovnosti a proti třídě politiků, které občané považují za izoované od společnosti. Propodnikatelský prezident Macron je systematicky kritizován jako "prezident pro bohaté".Z průzkumu, který provedl deník Le Figaro, vyplývá, že 77 procent Francouzů zastává názor, že plánované protesty v Paříži jsou legitimní. Vyplývá z toho, že i ti, kdo neasistují ve dne v noci u barikád na silnicích v provinčních městech, ve vesnicích a na předměstích, se identifikují s rostoucím pocitem vyvrženosti a izolovanosti od vládnoucí třídy.Marie, 31, která se stará o děti v jižní Francii, protestuje už týden u mýtného: "Lidi jsou frustrováni. Daně pořád jdou nahoru, naše platy ne. Když pracujete tvrdě, je to neférové. Moji rodiče, kteří jsou v důchodu, nemají dost peněz, tak musejí pracovat a chodit rozdávat letáky. Vláda nás neposlouchá. Pro mě je Macron prezidentem bohatých, snižuje daně pro bohaté, ignoruje ostatní z nás. Politikové jsou izolováni od našeho života.Ti u moci tvoří jednu velkou oligarchii. Médiím se taky nedá důvěřovat. Uvažovala bych o hlasování pro Marine Le Penovou, ale selháním je celá zdejší politická třída a vůbec se divím, že chodím k volbám. Obávám se, že budoucnost bude ještě horší pro mé tři děti, než jak je to teď pro mne."Dvě osoby byly v nehodách usmrceny a 530 jich bylo zraněno, 17 vážně, během týdnu protestů a barikád na silnicích.Jeden zaměstnanec továrny v jižní Francii u barikády na silnici se vyjádřil: "Žijeme v rozbité společnost. Počítáme halíře, abychom vyšli do konce měsíce a máme plné zuby politiků, kterým je úplně jedno, že okrádají chudé lidi a dávají jejich peníze bohatým."Macron, který vybudoval svou politickou totožnost na odmítnutí ustupovat před stávkami, požadoval tento týden lepší "dialog", v němž chce vysvětlit svou politiku.Tento centristický prezident trvá na tom, že jeho "transformace" Francie uvolněním zaměstnaneckých zákonů a restrukturalizací sociálního státu prospěje Francouzům, kteří po mnoho desetiletí trpěli masovou nezaměstnaností.Na francouzském ostrově Réunion u ostrova jihovýchodní Afriky, kde žije 850 000 lidí, nyní v rámci francouzských protestů zažil největší nepokoje za posledních třicet let. Na ostrově je osmadvacetiprocentní nezaměstnanost - třikrát vyšší než v samotné Francii - a více než 40 procent občanů tam žije pod hranicí chudoby.Macron, jehož osobní popularita je nyní nižší než 30 procent, se nyní stylizuje do "pokorného" politika. V televizním rozhovoru minulý týden přiznal, že se mu nepodařilo vyvolat srozumění mezi francouzskými občany a jejich politiky a přislíbil, že dá provinciím více rozhodovacích pravomocí."Je to legitimní pocit křivdy, který musí být slyšen," řekl Macron ve středu ve vládě.Podrobnosti v angličtině ZDE