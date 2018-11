Ohromující investigace odhaluje tajný program Izraele zaměřený na cílenou likvidaci jeho nepřátel

26. 11. 2018

Představitelé izraelské tajné služby se zoufale snažili překazit investigativní činnost izraelského novináře Ronena Bergmana, který napsal knihu o tajném programu izraelských vlád spočívajícím v mimosoudní likvidaci nepřátel této země; publikaci s názvem Rise and Kill First: The Secret History of Israel’s Targeted Assassinations. Bergmanovi se podařilo získat přístup k tisícům vládních dokumentů a zhruba tisícovce dalších zdrojů, včetně izraelských vládních představitelů a předáků Mossadu.