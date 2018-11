Brusel schválil "dohodu" Theresy Mayové

25. 11. 2018





Summit 27 vedoucích představitelů evropských zemí "se smutkem" schválil "dohody Theresy Mayové s EU o odchodu Británie z evropské organizace. Vedoucí představitelé EU potvrdili svůj úmysl vytvořit "co nejtěsnější partnerství" s Británií, avšak varovali, že "trvale budou pracovat" na základě zásady, že země mimo EU se nemohou těšit týmž právům jako členské země.



27 členských zemí EU nyní požaduje vstup pro evropské rybářské čluny do britských vod, má-li mít Británie právo obchodovat s EU. Vykázání evropských rybářských člunů z britských vod bylo zásadním požadavkem skotských rybářů, kteří tímto byli nyní zrazeni.Jak se očekávalo, Theresa Mayová Evropské unii ustoupila ve všem, protože stojí-li jedna země proti evropské sedmadvacítce, nejde o vyjednávání ale o diktát. Británie také za celého dva a půl roku nepochopila, že Evropská unie se přidrží svých zákonů a její přesvědčování a snaha rozbít jednotu evropské sedmadvacítky, aby Británie měla i nadále po odchodu z EU všechny výsady členství, bylo zcela neúspěšné.Mayová se nyní bude intenzivně snažit prosadit svou "dohodu" v Dolní sněmovně, kde je proti ní obrovský odpor. Hrozí nebezpečí, že by Británie vypadla z EU bez dohody, což by byla ekonomická katastrofa. Poslanci Dolní sněmovny by museli hlasovat pro nové referendum, proti čemuž se víceméně staví labouristická opozice, která nemá vůči brexitu přesvědčivou strategii.Existence vlády Mayové závisí na podpoře 10 ultrafundamentalistický poslanců "středověké" severoirské strany DUP (zakazuje potraty a sňatky homosexuálů), která však dohodu Mayové nepodpoří. Několik desítek poslanců Konzervativní strany bude hlasovat proti této dohodě a jedinou nadějí by bylo, kdyby dohodu Mayové podpořili labourističtí poslanci - ti se však zatím zapřísáhli, že ji nepodpoří.Hlasování o dohodě se má uskutečnit v Dolní sněmovně někdy v nadcházejících týdnech. Mezitím bude Mayová všechny intenzivně přesvědčovat, aby dohodu podpořili.Jenže dohoda je tak špatná, tvrdí skoro všichni v Dolní sněmovně, že dokonce i stoupenci brexitu poukazují na to, že setrvání v EU by bylo lepší.Podréobnosti v angličtině ZDE