26. 11. 2018

Proč by se měl Bernie Sanders ucházet o Bílý dům: „Cílem jednoduše není dostat se do Oválné pracovny, ale formovat směr, jímž by se měla ubírat americká politika a progresivní hnutí. Nemyslím si, že byste to zvládl ze zákulisí jako šedá eminence," píše na Twitteru kongresman Ro Khanna.