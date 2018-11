Trump podvrátil pokusy Mayové přesvědčit nepřátelský parlament. aby schválil její dohodu s EU

27. 11. 2018





Donald Trump uštědřil drsnou ránu snahám Theresy Mayové přesvědčit Dolní sněmovnu, aby schválila dohodu o odchodu Británie z EU, kterou uzavřela s Evropskou unií. Dolní sněmovna se už tak staví k její dohodě absolutně nepřátelsky.



Na dotaz, co si o této dohodě myslí, řekl Donald Trump před Bílým domem: "Vypadá to jako vynikající dohoda pro EU. Myslím, že se vážně budeme muset zabývat otázkou, zda bude Británii dovoleno obchodovat. Protože, víte, když se na tu dohodu teď podíváte, oni možná nebudou mít dovoleno s námi obchodovat. Nemyslím si, že to měla paní premiérka v úmyslu. A doufám, že s tím něco bude schopna udělat."





Trumpov intervence Downing Street překvapila a oslabí postavení Mayové v době, kdy se snaží získat pro svou dohodu podporu v parlamentu, kde se proti ní zuřivě staví 89 konzervativních poslanců, kteří argumentují, že dohoda neposkytuje Británii dostatečnou volnost. Po pětidenní debatě se o dohodě Mayové o odchodu Británie z EU bude hlasovat 11. prosince.



Mluvčí Mayové se pokusil upozornit na to, že Trump nemá pravdu: "Už připravujeme ambiciozní dohodu s USA prostřednictvím našich společných pracovních skupin, které už spolu jednaly pětkrát," konstatoval.



Je nejasné, co měl Trump na mysli tvrzením, že Británie nebude moci obchodovat s USA. Někteří lidé se domnívají, že chtěl říci, že Británie nebude moci uzavřít s USA samostatnou obchodní dohodu. Podle dohody Mayové o odchodu Británie z EU nebude moci Británie dělat nezávislou obchodní politiku během jednadvacetiměsíčního přechodového obdoví po brexitu.



Trump nemá s Mayovou zrovna přátelský vztah a neskrývá skutečnost, že podporuje Nigela Farage a britskou ultrapravici.



Podrobnosti v angličtině



Trumpov intervence Downing Street překvapila a oslabí postavení Mayové v době, kdy se snaží získat pro svou dohodu podporu v parlamentu, kde se proti ní zuřivě staví 89 konzervativních poslanců, kteří argumentují, že dohoda neposkytuje Británii dostatečnou volnost. Po pětidenní debatě se o dohodě Mayové o odchodu Británie z EU bude hlasovat 11. prosince.Mluvčí Mayové se pokusil upozornit na to, že Trump nemá pravdu: "Už připravujeme ambiciozní dohodu s USA prostřednictvím našich společných pracovních skupin, které už spolu jednaly pětkrát," konstatoval.Je nejasné, co měl Trump na mysli tvrzením, že Británie nebude moci obchodovat s USA. Někteří lidé se domnívají, že chtěl říci, že Británie nebude moci uzavřít s USA samostatnou obchodní dohodu. Podle dohody Mayové o odchodu Británie z EU nebude moci Británie dělat nezávislou obchodní politiku během jednadvacetiměsíčního přechodového obdoví po brexitu.Trump nemá s Mayovou zrovna přátelský vztah a neskrývá skutečnost, že podporuje Nigela Farage a britskou ultrapravici.Podrobnosti v angličtině ZDE

0