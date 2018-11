Polská vláda zruší veškeré větrné elektrárny a bude zintenzivňovat těžbu uhlí

Mezitím v Absurdistánu 91:

27. 11. 2018 / Tomasz Oryński



Teď zjevně ale také víme, co dělají novináři. Šíří nacistickou ideologii. Alespoň podle polské vlády, která, jak se zdá, opravdu nadšeně obhajuje neonacisty, které zaznamenaly skryté televizní kamery během jejich oslav Hitlerových narozenin. Jeden z nich tvrdí, že jim za oslavu Hitlera televizní štáby zaplatily. Upřímně řečeno, nezdá se mi, že to by to byla zrovna obhajoba, jako kdyby skutečnost, že praví polští vlastenci za pouhých 20 000 zlotých souhlasí, že se oblečou do nacistických uniforem, které čistě náhodou už mají doma, a chválí Hitlera, aniž by se ptali, kdo za něco takového hodlá platit a proč, to je pravděpodobně dokonce ještě horší, než kdyby to byli opravdoví nacisté.





Také tato obhajoba nevysvětluje skutečnost, že v jiných částech tato reportáž obsahovala tajně natočené záběry ze soukromého hudebního festivalu, během něhož hrály neonacistické kapely veřejnosti, která vyjadřovala své potěšení hajlováním. Ale vyšetřovatelům zjevně toto vysvětlení stačilo: jakmile se fotografie skrytého novináře, jak hajluje, aby se neprozradil, objevily v pravicovém tisku, vládní agenti se dostavili k němu domů a obvinili ho z šíření nacistické ideologie. Podle Gazety wyborczej bylo rozhodnutí poslat na toho novináře agenty učiněno na vysokých místech, názor místních prokurátorů byl ignorován, ti totiž plně souhlasí s tím, že činy novinářů byly plně v souladu s normami investigativní novinářské práce. Rozhodnutí toho novináře trestně stíhat bylo rychle v důsledku hlasitých protestů zrušeno, avšak podřízení ministra vnitra Ziobra se ještě nevzdali - prostě oznámili, že jednali příliš spěšně a že případ vyžaduje, aby ho řádně vyšetřila jiná prokuratura. Někteří lidé se domnívají, že toto byla od Ziobra je drzá provokace poté, co nový americký velvyslanec v Polsku varoval, aby vláda neútočila na svobodná média - stanici TVN, která tu reportáž o neonacistech odvysílala vlastní americké konsorcium - a tak to Morawiecky rychle dementoval - nechce žádné další konfrontace na mezinárodní scéně.

Lech Wałęsa měl na sobě tričko s nápisem "Ústava", což Kaczyńského pobavilo. Někdo, pravděpodobně jeden z novinářů, se zeptal, "proč se smějete", a oslovil Kaczyńského "Pane Jarku". Kaczyński se rozzuřil, že si někdo dovoluje ho takto oslovit, anebo vlastně, že se někdo vůbec odvažuje ho oslovit, a zatímco muž odmítl přestat na něj mluvit, Kaczyński požadoval zásah policie.





🎥 Warto skutecznie i merytorycznie negocjować. Osiągnęliśmy kompromis - kompromis najlepszy z możliwych dla Polski i dla Polaków. 🇵🇱🇪🇺 pic.twitter.com/Vyoz9O1ji5 — Kancelaria Premiera (@PremierRP) November 25, 2018

Avšak tohle není nejvýraznější zpráva, která přichází z komunální politiky. Wojciech Kałuża byl zvolen do místního slezského parlamentu z kandidátky opozice, ale poté, co byl podplacen funkcí náměstka předsedy tohoto parlamentu a údajně i povýšením jeho manželky, která pracuje v jedné z místních důlních firem, se rozhodl přejít na druhou stranu a vstoupit do strany Právo a spravedlnost. Jeho voliči zuří a mají pocit, že byli podvedeni, ale on tvrdí, že "jeho jedinou politickou stranou je Slezsko" a že "doufá, že na konci jeho funkčního období voliči pochopí jeho rozhodnutí".Obdobným způsobem ovládla strana Práva a spravedlnost místní parlament v Dolním Slezsku, když se tam skupina místních nezávislých politiků, bez nichž žádná politická strana neměla většinu, rozhodla vstoupit do koalice se stranou PiS poté, co premiér Morawiecki přislíbil, že více peněz z místních dolů na měď zůstane pod kontrolou komunální správy.Některé další zprávy se také týkají náboženství. Kontingent polské armády v Afghánistánu bude mít nový, neobvyklý úkol: vojáci budou muset doprovázet kněze, který bude putovat z jednoho tábora polské armády do dalších a bude s sebou nosit ostatky svatého Jana Pavla II. "V roce stého výročí Polska, které znovu získalo svou nezávislost, bde učení Jana Pavla II. přivedeno do blízkosti polských vojáků, což v nich posílí ducha služby a vlastenectví," vyjádřil se poručík Kuźniar, mluvčí armády. Není to první akce tohoto druhu: ostatky zemřelého papeže doprovázely polské vojáky i během jejich činnosti v Rumunsku. Vojáci tam postavili kapli, protože to je přece, co vojáci vždycky dělají.To ale není jediná zápletka v příběhu, který Polskem v poslední době otřásl. Jde o případ automechanika, který byl tak hodný, že po pracovní době opravil světla v automobilu jedné paní, a pak jí za tu práci účtoval jen symbolických 10 zlotých (60 Kč), aby zjistil, že to byla pracovnice daňového úřadu, která ho obvinila, že z této částky nezaplatil daň. Zatímco soud automechanika znovu osvobodil, tajná agentka z daňového úřadu se dostala do problémů. Policie ji právě zažalovala , že vědomě řídila na veřejné silnici vozidlo nezpůsobilé k provozu. To je pokutováno částkou až 5000 zlotých. Toto je pravděpodobně jediný případ, kdy celé Polsko doufám, že se policii podaří potrestat řidičku za malý technický problém na jejím automobilu...Ale někdy je Polákům prostě policistů líto. Jako když Jarosław Kaczyński povolal policisty aby jeho a Lecha Wałęsu doprovázeli k soudu (kde se hádali v nějakém irelevantním případě o tom, co kdo komu kde řekl). Proč měl šéf strany PiS potřebu volat k tomu policii?De facto šéf Polska je ve skutečnosti nevrlý stařec, které naprosto ztratil jakýkoliv kontakt s realitou. Není divu, že jeho podřízení reagují velmi obdobně. Nedávné rozhodnutí ministerstva energetiky bude zjevně nadšeně přivítáno nejen Kaczyńským, ale také Don Quijotem de la Mancha: bylo oznámeno, že jako součástí nové energetické politiky budou v Polsku všechny větrné elektrárny do roku 2035 zlikvidovány. Ano, čtete to správně: vláda nejznečištěnější země v Evropské unii zruší větrné elektrárny a namísto toho bude podporovat a rozšiřovat průmysl těžby uhlí. Kéž by někdo ve vládě shlédl reklamní klip, který byl vyroben při příležitosti toho, že Polsko pořádá konferenci o globálním oteplování:Ale kdo ví, možná že už ten klip zhlédli a (na rozdíl od všech lidí, kteří kdy byli nuceni dýchat polský vzduch ) v něj věří? A proto si myslí, že kvalita vzduchu v Polsku je tak vynikající, že není potřeba žádných dalších opatření a oni mohou začít uspokojovat požadavky uhelné lobby a šarlatánů, kteří vystupují proti větrným elektrárnám?Až ale větrné elektrárny zmizí, jakou výzvu budou mít před sebou polští potulní rytíři? No naštěstí, mohou vždycky vybíjet chráněné přírodní druhy. V srpnu letošního roku dvě mladé lovkyně zveřejnily svou fotografii z lovu ptactva, na níž pózují u ptáků, které zastřelily. Odborníci rychle poukázali na to, že jednou z těchto kachen je Čírka modrá, která je v Polsku přísně chráněna. Trestný čin byl oznámen policii.Bohužel policie vyšetřování této věci zastavila . Tvrdí, že vzhledem k tomu, že tento pták byl usmrcen během masového vraždění ptactva, není možné přesně určit, kdo toho ptáka usmrtil. A skutečnosti, že lovci předpokládají, že ptáka zastřelila tato konkrétní lovkyně, jejíž pes mrtvé zvíře přinesl, nestačí k tomu, aby byla obžalována. Pro tu lovkyni je to velmi výhodné, protože si tu trofej může ponechat, ale nemusí přiznat, že tím, že ptáka zastřelila, udělala chybu. A co ten zákon, který praví, že vlastnictví mrtvého chráněného zvířete je protizákonné?Toto opět upozornilo na téma lovu jako sport: lovci často argumentují, že musejí regulovat populaci zvířat, aby nedocházelo k zemědělským škodám, a že opatrně vybírají, jaká zvířata střílí. Avšak toto vysvětlení je nepřesvědčivé, pokud jde o lov ptáků: tažní ptáci zemědělcům žádné problémy nedělají, přesný jejich počet nelze přesně určit, a, jak je zjevné z řady případů, kdy lovci stříleli chráněné druhy (a také jasné každému, kdo se kdy snažil identifikovat ptáka za soumraku) je téměř nemožné určit druh ptáka v tom zlomku vteřiny, kdy musí lovec rozhodnout, zda zmáčkne kohoutek, nemluvě o stavu toho konkrétního zvířete. Když jic jiného, lov ptactva je nejjasnějším důkazem, že veškeré lovectví je jen kruté masakrování, které nebere žádný ohled na přírodu ani na prospěch zvířat.Avšak alespoň v mezinárodní politice jde všechno hladce. Polští vrcholní politici mají prst na tepu doby. Zatímco ruské válečné lodě útočily na ukrajinská plavidla, náš president posílal na Twitteru zprávy o dívce, která zvítězila v letošní soutěži Eurovision pro děti. Nedávno hrdě oznámil také na Twitteru premiér Morawiecki , že vyjednávání o brexitu bylo obrovským úspěchem: "Stálo to za to vyjednávat efektivně a k meritu věci. Bylo dosaženo kompromisu - kompromisu nejlepšího pro Polsko a pro Poláky". V krátkém klipu, zveřeněném jeho kanceláři, informuje Poláky, že v důsledku jeho vyjednávání jsou práva Poláků žijících na britských ostrovech zabezpečená, a stejně tak je zabezpečené financování Británie pro projekty EU v Polsku, i pro ty, které ještě nebyly zahájeny:





Pro britskou premiérku Theresu Mayovou byl to bylo zřejmě velké překvapení, kdyby se dověděla, že bude muset platit za nějaké investice v Polsku, ale i to, že údajně vyjednávala s Mateuszem Morawieckim...