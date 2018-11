Studie: 60 procent Britů věří v konspirační teorie

23. 11. 2018



V Británii věří konspiračním teoriím daleko více lidí, co hlasovali pro brexit, než ti, kteří jsou proti brexitu. 71 procent stoupenců brexitu věří v aspoň jednu konspirační teorii, zatímco jim věří jen 49 procent stoupenců setrvání Británie v EU.



47 procent britských stoupenců brexitu je přesvědčeno, že vláda záměrně zatajuje skutečný počet imigrantů v zemi, mezi odpůrci brexitu je to jen 14 procent. Ohromujících 31 procent stoupenců brexitu si myslí, že muslimská imigrace je součástí širšího spiknutí, jehož cílem je učinit muslimy většinou v Británii. Je to konspirační teorie, která vznikla v ultrapravicových kruzích ve Francii. Mezi odpůrci brexitu této teorii věří jen 6 procent občanů.



V Americe jsou rozdíly v postojích mezi stoupenci Donalda Trumpa a Hillary Clintonové dokonce ještě ostřejší: 47 procent stoupenců Donalda Trumpa zastává názor, že globální oteplování je hoax, mezi stoupenci Clintonové si to myslí jen 2,3 procenta občanů.



Projekt uspořádala Cambridžská univerzita a organizace pro průzkum veřejného mínění YouGov.



Vědci také zjistili mj., že15 procent stoupenců brexitu a 11 procent odpůrců brexitu je přesvědčeno, že bez ohledu na to, kdo oficiálně vládne, svět řídí tajná globální kabala lidí, kteří mají všechno společně v rukou.