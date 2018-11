Před soud pro mladistvé v Anglii byl postaven výrostek, který terorizoval čtrnáctiletého syrského uprchlíka

Šestnáctiletý výrostek čelí žalobě za fyzický útok poté, co se na sociálních sítích rozšířilo video, na němž zaútočil na patnáctiletého syrského uprchlíka ve škole v severoanglickém Huddersfieldu.



Škola má delší historii útoků místních dětí na děti z uprchlických rodin, vedení školy to řeší.



Patnáctiletý syrský uprchlík ve škole Almondbury Community School je sražen k zemi a útočník mu lije na obličej vodu z láhve, napodobuje tím americké waterboarding, mučení vodou.



Terčem fyzických útoků od spolužáků v této škole byli i další cizinci. Video se rozšířilo na sociálních sítích a vyvolalo obrovské rozhořčení veřejnosti:



Jeremy Vine, který o tom píše níže na Twitteru, je britská rozhlasová celenbrita. Níže uvedené video zhlédlo více než 12 milionů lidí:



I'm trying to resist naming the bully in this film — his name is all over Twitter anyway.

More important, is it possible to do anything for the victim? A Syrian refugee who already had a broken wrist, apparently from a similar attack.

Heartbreaking. pic.twitter.com/iej9Vb5grd