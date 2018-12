Na obzoru je rozklad civilizace, varoval v Katovicích Sir David Attenborough

4. 12. 2018





Blíží se rozklad civilizace a přírody, varoval na klimatologickém summitu v Katovicích známý tvůrce britských přírodních dokumentárních filmů (Life on Earth, ŽIvot na Zemi, Blue Planet, Modrá planeta) Sir David Attenborough.



Attenborough (92) byl vybrán, aby na summitu v Katovicích zastupoval obyvatelstvo této planety a promluvil tam k delegátům z téměř 200 zemí světa. Ti jednají v Katovicích o tom, jak proměnit přísliby klimatologické dohody z Paříže z roku 2015 ve skutečnost.

Ovšem současná polská vláda mezitím oznámila, že zruší veškeré větrné elektrárny v Polsku a zintenzivní těžbu uhlí. Jako součást lidové inciativy, podporované OSN, poslali lidé z celého světa Attenboroughovi zprávy pro jeho pondělní projev. "V současnosti čelíme člověkem způsobené katastrofě v globálním měřítku, naší největší hrozbě za tisíce let: globálnímu oteplování," řekl Attenborough. "Pokud nebudeme jednat, kolaps naší civilizace a likvidace většiny přírody je na obzoru."Z nedávných studií vyplývá, že nejteplejších 20 let v historii se vyskytlo v posledních 22 letech a nejteplejší čtyři roky v posledních čtyřech letech. Akce proti globálnímu oteplování musejí být zintenzivněny pětinásobně, má-li se oteplení světa omezit na nárůst 1,5 stupně Celsia, varují vědci.Andrzej Duda, polský prezident, řekl při zahajovací ceremonii, že používání "efektivní" uhelné technologie není v rozporu s globálním oteplováním.Organizace Přátelé Země poukázala na to, že skutečnost, že summit v Katovicích sponzoruje polská uhelná firma, je výsměchem veškerému úsilí vyvíjenému proti globálnímu oteplování.Před summitem v Katovicích popřel Donald Trump, že by docházelo ke globálnímu oteplování a nový brazilský prezident Jair Bolsonaro zaútočil na snahy OSN zaměřené proti globálnímu oteplování.Cílem summitu je přimět státy, aby radikálně snížily emise skleníkových plynů: současné emise povedou ke katastrofálnímu zvýšení globálníé teplotuy o tři stupně Celsia.Podrobnosti v angličtině ZDEhttps://www.theguardian.com/environment/2018/dec/03/david-attenborough-collapse-civilisation-on-horizon-un-climate-summit