Takřka 70 000 maďarských studentů hrozí předčasné ukončení studia

7. 12. 2018

Maďarské úřady publikovaly údaje o studentech ohrožených ukončením studia ve školním roce 2017/2018, píše Péter Licskay. Situace ani zdaleka není uspokojivá. Pojetí studenta ohroženého vypadnutím ze studia se objevilo v lednu 2015, v novele zákona o veřejném vzdělávání. Podle definice je student ohrožen vypadnutím ze studia, pokud celková známka ve školním roce je 3 nebo horší, nebo pokud propadl do nižšího ročníku.

Celkový počet studentů ve zkoumaných třídách činí 746 258 (mezi 5. a 12. ročníkem) a 66 121 je ohroženo vypadnutím. To znamená, že takřka 9 % studentům hrozí předčasné ukončení studia. Situace na základních školách je ještě horší. 41 682 žáků má vypadnout před ukončením základního vzdělání.

Jedním z cílů Evropské unie je zlepšit k roku 2020 zaměstnanost. To je výrazně propojeno se vzděláním. Takže jednou ze strategií plánu EU je snižovat podíl těch, kdo mají jen nízké vzdělání.

Cílem programu je snížit procento 18-24 letých, kteří opouštějí vzdělávací systém bez alespoň středoškolského vzdělání nebo vyučení, pod 10 %.

Situace v Maďarsku není zrovna růžová i s ohledem na vyučené, protože vláda snížila věk pro povinnou školní docházku na 16 let. Od té doby počet žáků, kteří vypadli ze základních škol, prudce stoupl. Mnoho studentů si volí veřejné práce místo sezení v lavici.

Zatímco vypadnutí ze základní školy hrozí 5,76 % žáků, u učebních oborů je to až 16 %.

Vláda připustila, že současný systém financování motivuje rodiny v potížích, aby posílaly děti do práce po dosažení 16 let. Potíže ale začínají dříve, v 7. a 8. třídách základních a 1. a 2. třídách středních škol. Možná to vysvětluje klesající zájem Maďarů o vysokoškolské studium.

