Dohoda OSN o migraci: Evropské vlády se chovají jako idioti

Žádná krize neexistuje, evropské vlády však zaujaly ostudně odmítavý postoj vůči mírné a nedokonalé smlouvě o migraci

"in the absence of a genuine crisis to mobilise support, fake problems must be confected" ~ @TheEconomist on how the far right in Europe has attacked a non-binding UN agreement for no reason (other than fear-mongering) https://t.co/f66Hjeg1eH pic.twitter.com/p5KBzPrc2G