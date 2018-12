10. 12. 2018 / Jimi Dabrundašvili

Zurabišviliová se později stala diplomatkou a pracovala pro Ministerstvo zahraničních věcí Francie. Po rozpadu Sovětského svazu se aktivně zapojila do rozvoje nezávislosti své země. Gruzie zažívala neklidná 90. léta, kdy se země propadla do hluboké krize ZDE a občanská válka ji připravila o území Abcházie a Samačablo (tzv. Jižní Osetie). V roce 2003 přišla nová naděje - Revoluce růží, jež vynesla do prezidentského postu prozápadního Michaila Saakašviliho a dala nový impuls celé zemi. Vymizela korupce, došlo k obnovení státních institucí, sociálního a zdravotního sektoru. Vyvrcholením se stal bezvízový přístup občanů Gruzie do zemí EU. Michail Saakašvili potřeboval na Západě vzdělané lidi, a tak se Salome Zurabišviliová stala ministryní zahraničí. Dlouho však u impulzivního Saakašviliho nevydržela. Po válce s Ruskem v roce 2008, kdy Gruzie ztratila další třetinu svého území, Salome ostře vystoupila proti počinu gruzínské vlády vůči Rusku a obvinila ji z vyprovokování války. Na několik dalších let se stáhla do ústraní a vrátila se do diplomacie na půdě OSN. Do hry se vrátila jako poslankyně parlamentu Gruzie v roce 2012, když volby vyhrála strana kontroverzního miliardáře Bidsiny Ivanišviliho ZDE.

Situace v Gruzii se pod touto vládou značně zhoršila ZDE. V zemi drasticky vzrostla nezaměstnanost, korupce a kriminalita. Ministry se stali bývalí zaměstnanci Ivanišviliho společnosti. Soudní moc je stále pod vlivem vládních činitelů. Někteří soudci jsou proslulí svou krutostí za minulých režimů, přestože jejich odstranění a reforma justice bylo jedním z předvolebních cílů strany. Vláda je zkorumpovaná. Například šéf tajné služby Gruzie (bývalý Ivanišviliho osobní strážce) ZDE zajišťuje exkluzivní dodávku potravin a servisů vězeňské služby. Vicepremiér Gruzie a zároveň starosta hlavního města Tbilisi zaměstnává lidi, kteří jsou, podle neziskových organizací, podezřelí ZDE z napadení představitelů médií ZDE i příslušníků opozice ZDE. Samozřejmě jsou tito lidé nadprůměrně placeni ZDE.

Do letošních prezidentských voleb Salome Zurabišviliová vstoupila jako nezávislý kandidát s podporou vládnoucí strany Ivanišviliho Gruzínský sen ZDE. Proti kandidátce se za vládní stranu postavila sjednocená opozice v čele s bývalým ministrem zahraničí Grigolem Vašadzem ZDE, který si diplomatickou kariéru vybudoval v Rusku. Své zkušenosti později využil jako ministr zahraničí u prezidenta Michaila Saakašviliho. Z prvního kola prezidentských voleb vyšli dva kandidáti, Salome Zurabišviliová a Grigol Vašadze. Bývalý prezident v exilu Michail Saakašvili začal propadat euforii, že se konečně podaří opozici prosadit svého kandidáta proti zkorumpované vládě ZDE (video) a začal aktivně vystupovat přes nejsledovanější opoziční kanál Rustavi 2. Jeho rétorika přerostla ve výhrůžky, ve smyslu vyvlastnění bohatých podnikatelů a hrozby uvěznění vládních činitelů. Na TV Rustavi 2 Prostor dostali extremisté ZDE, bývalí vězni a násilníci ZDE , kteří prosluli napadením novinářů, mučením spoluvězňů, demolicemi redakcí nezávislých médií, napadením policistů, sympatiemi s krajní pravicí ZDE (překvapivé je, že někteří z nich již opustili Gruzii žádají o politický azyl v zemích EU).

Voličům došlo, že opoziční kandidát Grigol Vašadze by byl pouhou loutkou v rukách ambiciózního Saakašviliho a jeho týmu. Přednost tedy dostala Salome Zurabišviliová ZDE, k čemuž zřejmě přispěla také státní podpora ZDE a mnohonásobné falšování volebních lístků ZDE. Nakonec tedy Gruzie bude mít státníka, který bude lépe (alespoň doufám) rozumět svým západním protějškům a nebude jim dělat vrásky na čele ZDE. Doufám, že přes milion Gruzínců, kteří našli svůj domov v zahraničí, bude mít časem možnost vrátit se zpět do vlasti. Téma ekonomických problémů a jejich řešení však v prezidentské kampani nezaznělo a využívání protiruské rétoriky rodáky v emigraci zpět nepřiláká.