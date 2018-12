Milá KDU-ČSL, není vám trapně, že se bratříte s likvidátorem demokracie?

Nový zákon v Maďarsku odebral Nejvyššího soudu jeho konečnou pravomoc při rozhodování o administrativních sporech - jde o případy týkající se všeho, od voleb a korupce až po daně a zneužívání policejních pravomocí, a vytvořil nový soud, na který dohlíží ministr spravedlnosti. Maďaři v Budapešti demonstrují.



Dear @kducsl , As part of the @epp , how do you feel about being partners with Orbán's authoritarianism? His crushing of free media & academic freedom & independent courts? His starving people in detention? Do you have an official position on fundamental democratic freedoms?

Hello, @EPP?



Hello, @EPPGroup?



Hello, @ManfredWeber?



This is the end of democracy calling - are we reaching?



When will you stop supporting Orbán's authoritarianism in Hungary?



When will you stand up for fundamental democratic values?



When will you #ExpelFidesz? https://t.co/YKELjeB181