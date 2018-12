Texaský soudce prohlásil Obamovu reformu zdravotnictví za "protiústavní"

15. 12. 2018

Americký federální soudce v Texasu Reed O’Connor vydal verdikt, v němž souhlasí s koalicí dvaceti amerických států, že změna v americkém daňovém zákoně, která zrušila pokutu za to, když občan nemá zdravotní pojištění, činí celý zákon o Obamově reformě zdravotnictví neplatný.Republikáni se dlouho snažili Obamovu reformu zdravotnictví zlikvidovat, ale až dosud se jim to nepodařilo. Donald Trump nyní na Twitteru přivítal toto rozhodnutí, avšak Bilý dům upozornil, že konečné rozhodnutí učiní až Nejvyšší soud.Demokraté rychle soudcovo rozhodnutí odsoudili. Nancy Pelosi konstatovala, že to "odhaluje monstrózní hru Republikánské strany, která je totálním útokem na lidi, kteří jsou už nemocní, než se přihlásili ke zdravotnictví."Podrobnosti v angličtině ZDE