Holandský premiér varoval své občany, aby nenapodobovali britský chaos brexitu

18. 12. 2018





Holandský premiér Mark Rutte varoval v otevřeném dopise občany Holandska před následováním brexitového chaosu v Británii. Je to podle něho vážným varováním ohledně toho, co se může stát, když se národ nedokáže v zájmu společného prospěchu sjednotit.



V celostránkové reklamě v deníku Algemeen Dagblad píše Rutte, že je Holandsko podle něho "země, která není dokonalá, ale děláme tu pokroky." Holandsko je "cenné vlastnictví", které patří všem, ale "je křehké a může se lehce rozbít".

Rutte přirovnal Holandsko ke "křehké váze", kterou vlastní jeho 17 milionů "obyčejných i výjimečných" občanů, kteří "nechtějí dobrý život jen pro sebe a pro lidi kolem sebe, ale chtějí také přispívat ke štěstí druhých".Zajistit, aby se váza nerozbila, často vyžaduje "kompromisy, během nichž jsou obtížné problémy řešeny rozumným způsobem. Snižuji své požadavky, protože mám odpovědnost, aby se ta váza nerozbila".Lidé, kteří odmítají kompromis a spolupráci, "drží vázu tak těsně, že se rozbije". Jsou příklady společností, které kolektivně tu vázu upustily."Podívejte se na Británii. Tam zapomněli politikové i občané, čeho všeho společně dosáhli. A nyní se octli v chaosu."Holandsko, hlavní obchodní partnert Británie a dlouholetý spojenec Británie v EU, sleduje zmatek ohledně brexitu v Británii s rostoucím znepokojením. Pokud by Británie vypadla z EU bez dohody (v pondělí britská premiérka dala stranou další 2 miliardy liber pro přípravu brexitu bez dohody s EU!! - i když ministři její vlády vědí, že by brexit bez dohody byl naprostá katastrofa), holandský HDP by poklesl o 4,25 procent.Podrobnosti v angličtině ZDE