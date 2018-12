Jak probíhá ruská manipulace sociálních sítí

Vměšování do amerických voleb v roce 2016:

19. 12. 2018

Šířeji vzato, ruské vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016 mělo tři různé formy, z nichž jedna spadá do zorného pole naší analýzy,

2. Kybernetický útok proti Demokratickému národnímu výboru provedený GRU, který vedl ke kontrolovanému úniku emailových dat spojených s prezidentskou kampaní Hillary Clintonové via Wikileaks.

1. Pokusy hacknout online volební systémy (jak to detailně zmapovala zpráva zpravodajského výboru Senátu).

Posledně zmíněná forma vměšování, mnohaleté koordinované dezinformační úsilí vedené ruskou státem podporovanou Agenturou pro výzkum internetu (IRA) je tématem této analýzy.

Zpravodajský výbor Senátu (United States Select Commitee on Intelligence, SSCI) zahájil vyšetřování aktivit IRA na sociálních médiích po volbách v roce 2016 zhruba ve stejné době, kdy investigativní novináři a nezávislí výzkumníci zjistili, kampaň IRA se dotkla všech hlavních platforem ekosystému sociálních sítí. Některé společnosti zneužité IRA (Twitter, Facebook a Alphabet) poskytly SSCI data spojená s vlivovými operacemi IRA. Údaje od Facebooku zahrnují facebookové posty a obsah účtů na Instagramu. Údaje Alphabetu zahrnují Google AdWords, videodata z YouTube a údaje o kanálech. Ukázalo se, že pobočky Alphabetu YouTube, G+, Gmail a Google Voice byly všechny využity k vytvoření a zavedení falešných profilů.

Důkazy poskytnuté těmito společnostmi SSCI spojuje operaci IRA s širokou aktivitou dalších populárních sociálních médií včetně Vine, Gab, Meetup, VKontakte a LiveJournal. Bylo vytvořeno několik kompletních stránek pro originální psaný obsah, aby poskytly zdrojový materiál pro s nimi spojené sociální účty a osoby. Útok zahrnul hry, rozšíření prohlížečů a hudební aplikace vytvořené IRA a podsunuté cílovým skupinám, včetně dospívajících Američanů. Do operace byla vtělena populární hra Pokémon Go, což ilustruje fluidní, vyvíjející se a inovativní taktický přístup, který IRA použila, aby se vměšovala do americké politiky a kultury.

Některé platformy, které potvrdily přítomnost vměšujících se operací IRA (Reddit, Tumblr, Pinterest a Medium), nebyly součástí formálního šetření SSCI nebo žádostí o data. Spolupracovaly s paralelním vyšetřováním ministerstva spravedlnosti; Muellerovo obvinění ruských občanů, Netykša a dalších, se datuje k 13. 7. 2018, a zvlášť se zmiňuje o vměšujících se operacích na Tumblr. V zájmu zevrubné analýzy společnost New Knowledge iniciovala také analýzu relevantních dat z Redditu, Tumblru a Pinterestu, nad rámec datové sady poskytnuté SSCI.

Data poskytnutá SSCI pro účel této analýzy zahrnují rozsáhlé údaje dosud veřejnosti neznámá. Jde o první důkladnou analýzu provedenou jinými entitami, než jsou samotné mediální platformy.

Podrobnosti v angličtině: ZDE (pdf)