Demonstrace proti invazi Turecka do Rojavy

24. 12. 2018 / Pavel Pečínka

Narychlo svolaná demo 19.12. před MZV a pak před Erdoganovou ambasádou v Praze proti chystané invazi Turecka do kurdské Rojavy ("Demokratické federace severní Sýrie"). Z asi 1 400 pozvaných vyjádřilo zájem o akci asi 400 lidí, účast v předvánoční době přislíbilo 53, reálně se sešlo asi 25 lidí - převážně z různých předchozích protestů ostřílené jádro Mladých zelených, Anarchistické federace, Kolektivu 115 - Iniciativy ne rasismu, Socialistické solidarity, Pirátů, Mezinárodní marxistické tendence a Česko - kurdské solidarity.

Slovně vyjádřili podporu akci šéf Pirátů Ivan Bartoš, člen KDU-ČSL Hayato Okamura, představitel sociálně demokratických Idealistů Vojtěch Vašák, evangelický aktivista a kněz Mikuláš Vymětal, ekoaktivista Mojmír Vlašín a další. K případné otázce "Kdo vás platí?": Reklamu zaplatili ze svých peněz český člen ekologické organizace a irácko-kurdský právník, oba v posledních volbách (z nouze) voliči TOP 09, moje nabízené peníze zůstaly zatím nevyužité. Hlavní část práce vykonali zdarma Jan Májíček ze SocSol a ekologická aktivistka Kateřina Vančová. Poděkování za foto patří Petru Zewlakku Vrabcovi a Janu Kašpárkovi z Deníku Referendum.











Případně zprostředkovaly dodávky obranných protitankových střel Carl Gustav M2CG nebo protiletadlových prostředků 9K38 Igla.





Na samotné turecké ambasádě úředníci pracují do noci v několika osvětlených místnostech s mřížemi bez záclon a z neosvětlených oken si účastníky demonstrace natáčí, nejspíš aby z nich při případné dovolené v Turecku udělali další Všelichovou nebo Farkase.





Na objektu nebylo 19. prosince rozbito žádné okno, proti provokujícím kameramanům v budově nebyla z nedaleké komunikace z projíždějícího auta ani zpoza stromů odpálena žádná silvestrovská ani jiná pyrotechnika.





V rámci možností se budeme snažit tohle nedogmatické solidární společenství kritických přátel Rojavy od nestalinské krajní levice po liberální a křesťanskou pravici rozšiřovat. Ovšem tak jako dosud bez stalinistů a xenofobů.





Obávám se, že už brzy bude podobných akcí - tentokrát raději dlouhodobě připravených a početnějších - potřeba.



Někteří z českých policistů hlídajících tureckou ambasádu vyjadřovali soukromě akci sympatie. Bylo by fajn, kdyby policie a tajné služby svoje případně trvající sympatie přeměnily v praktickou užitečnou činnost v zájmu evropských hodnot - v zátah proti agentům turecké StB (MIT) a v jejich výměnu za dva české a další cizí a hlavně "domácí" politické vězně zadržované Ankarou, v zařazení činnosti MIT do výroční zprávy BIS, jako tomu je u ruských a čínských agentů, a zapojily se do aktivního potírání MIT.