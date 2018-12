20. 12. 2018

USA se prý stahují ze severovýchodní Sýrie. Prezident Trump prohlásil, že porazit IS bylo jediným cílem americké přítomnosti v Sýrii. IS sice ještě úplně poražen není, kolem Hadžínu se stále bojuje, ale už jsou to jen poslední zrnka odporu. USA zároveň dělají další zbraňový byznys s Tureckem. Pokud se skutečně USA začnou stahovat ze Sýrie, je budoucnost syrských Kurdů velmi temná. Turecko bude mít volnou cestu k likvidaci "teroristů", tedy milic YPG a YPJ. S nimi jsme strávili společně s Markétou Kutilovou v posledních třech letech hodně času. Jestli něco Kurdové nejsou, tak teroristé. Proti těm až doposud bojovali, krváceli a umírali. Naplňuje se asi bohužel to, co jsme předpokládaly - že je jejich dosavadní spojenci USA hodí přes palubu...

Update: Podle Reuters budou vojáci USA evakuováni ze Sýrie během 24 hodin... bůh buď s Kurdy..., píše na Facebooku novinářka Lenka Klicperová