Trumpův právník Michael Cohen byl r. 2016 v Praze

27. 12. 2018

If true, this corroborates key part of the Steele dossier. https://t.co/4rrLFp1oCM — Patrick W. Watson (@PatrickW) December 27, 2018

Mobilní telefon Trumpova právníka Michaela Cohena se krátce propojil koncem léta 2016, na vrcholu americké prezidentské kampaně, s mobilní sítí v Praze. Vznikl tak elektronický záznam, který podporuje tvrzení, že se tou dobou Cohen v Praze tajně setkal s ruskými činiteli.Běhhem téhož období koncem srpna či začátkem září 2016 zaznamenal odposlech jedné východoevropské špionážní agentury rozhovor mezi Rusy, jeden z nichž poznamenal, že je Cohen v Praze.Tato dosud nezveřejněná mobilní a výzvědná data zdá se potvrzují klíčovou součást dokumentace, kterou o koordinaci akcí Kremlu a Trumpvy předvolební kampaně vypracoval jeden bývalý britský špion Christopher Steele. Donald Trup dokumentaci odmítl jako "hromadu nesmyslů".Výše zmíněné informace má k dispozici vyšetřovatelský tým Roberta Muellera, který vyšetřuje ruské zásahy do amerických prezidentských voleb.Server McClatchy informoval už v dubnu 2018, že Mueller má důkazy o tom, že Cohen cestoval koncem srpna či začátkem září 2016 z Německa do Prahy, avšak dosud nebylo známo, jak tyto informace získal.Cohen systematicky popíral, že by býval cestoval do Prahy. Nyní však s Muellerovým vyšetřováním spolupracuje a není jasné, co mu řekl.