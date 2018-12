Trump lhal americkým vojákům, že jim zařídil zvýšení platů o 10 procent

28. 12. 2018

Jak upozorňuje deník Washington Post, za posledních 700 dní pronesl Donald Trump 7546 lživých nebo zavádějících tvrzení.







Podrobnosti v angličtině ZDE

Během své krátké návštěvy u amerických vojáků v Iráku se jim Trump vychloubal, že jim poté, co "mnoho let" nedostali zvýšení platu, zařídil zvýšení platů o 10 procent.Byla to lež. Trump jim letos schválil zvýšení platu o 2,6 procenta. A američtí vojáci navzdory jeho lžím dostávají zvýšení platu každoročně.