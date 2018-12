Odcházející šéf Trumpova štábu John Kelly: Posuzujte mě podle toho, co Trump za mé přítomnosti neudělal

31. 12. 2018



Teprve až poté, co 8. prosince bylo potvrzeno, že šéf Trumpova štábu John Kelly odchází, oznámil Trump náhle, že stahuje americké vojáky ze Sýrie a polovinu ze 14 000 amerických vojáků z Afghánistánu. John Kelly nyní poskytl dvouhodinový exkluzivní rozhovor deníku Los Angeles Times, kde se vyjadřuje o Trumpovi diplomaticky, avšak, jak na to poukazuje deník Washington Post, kritika je přesto zřetelná.



Kellyho stoupenci argumentují, že Kelly zabránil Trumpovi, anebo odvedl jeho pozornost jinam, aby neudělal desítky škodlivých rozhodnutí. Částečně prý právě on přesvědčil Trumpa, aby nestáhl americké vojáky z Jižní Koreje a aby Spojené státy nevystoupily z NATO, čímž Trump hrozil.





Kelly konstatuje, že zajistil, aby měl Trump k dispozici přístup k podrobným informacím o věcech, o nichž má rozhodovat - i když Trump tvrdí, že se většinou rozhoduje podle svého instinktu a ignoruje informace od amerických výzvědných služeb.



Kelly přiznal, že když trávil s Trumpem každou minutu jejich patnáctihodinových pracovních dní, kdy Trump byl zaplaven stovkami nejrůznějších krizí, "bylo to nesmírně složité zaměstnání, ale člověk to musel dělat".



Během většiny dní vstával Kelly ve 4 hodiny ráno a vracel se domů v 21 hodin. Tam v bezpečné zóně ještě četl tajné zprávy, takže pracoval i tam.



Kelly v rozhovoru poukázal na to, že rozhodnutí o věznění imgrantů přicházejících na americkou hranici a o odebírání dětí rodičům rozhodl ministr obrany Jeff Sessions.





