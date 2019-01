Republikán Mitt Romney ostře zkritizoval Trumpa

2. 1. 2019

Trumpův prezidentský úřad se v prosinci vážně propadl. Odchod ministra obrany Jima Mattise a šéfa štábu Bílého domu Johna Kellyho, jmenování osob s menší zkušeností do vysokých funkcí, opuštění spojenců, kteří s námi bojují bok po boku, a prezidentovo zbrklé tvrzení, že Amerika je už ve světě dlouho zneužívána jako "naivka", to všechno singalizovalo propad.Je známo, že Donald Trump nebyl mou volbou pro republikánskou prezidentskou nominaci. Poté, co se stal nominantem, doufal jsem, že jeho kampaň nebude používat resentimetů a nebude lidem nadávat. Mé naděje nebyly splněny. Za poslední dva roky, zejména za poslední měsíc, Trump nejedná tak, jak to vyžaduje prezidentský úřad.Není pravda, že všechna prezidentova politická rozhodnutí byla pošetilá. Právem srovnal americké podnikatelské daně s daněmi globální konkurence, zlikvidoval přehnanou regulaci, zasáhl proti neférové praxi Číny, zreformoval trestní soudnictví a jmenoval konzervativní soudce. To je strategie, kterou mainstreamoví republikáni podporují už léta.Avšak prezident také do velké míry utváří veřejný charakter národa. Prezident musí projevovat základní vlastnosti, jako je poctivost a integrita, a povznášet veřejný diskurs zdvořilostí a vzájemným respektem. V době, kdy je národ tak rozhádán, plný resentimentu a hněvu, jsou skutečné kvality prezidentské osobnosti životně důležité. A právě v tomto ohledu je selhání Donalda Trumpa tak do očí bijící.Svět to také sleduje. Očekává od Ameriky vedení. Naše vojenská a hospodářská moc toho samozřejmě byla součástí, ale lidé si cenili ještě daleko více našeho trvalého chování podle pevných zásad v zahraničněpolitických vztazích, a naší obrany práv všech národů na svobodu a férovou spravedlnost. V roce 2016 podle průzkumu Pew Research Center bylo přesvědčano 84 procent lidí v Německu, v Británii, ve Francii, v Kanadě a ve Švédsku, že americký prezident "bude v zahraniční politice jednat správně". O rok později už tento počet lidí poklesl na 16 procent.To se děje ve velmi nešťastnou dobu. Někteří spojenci v Evropě zažívají politickou nestabilitu. Některé bývalé sovětské satelitní země uvažují o tom, že opustí demokracii. Některé asijské státy, jako Filipíny, se přiklánějí stále silněji k Číně, která se stává naším hospodářským i vojenským soupeřem. Alternativa k americkému vedení světa, kterou nabízejí Rusko a Čína, je autokratická, zkorumpovaná a brutální.Svět potřebuje americké vedení a je v zájmu Ameriky ho poskytovat. Svět, který bude veden autoritářskými režimy, bude svět - a Amerika - s menší prosperitou, s menší svobodou, s menším mírem.Máme-li obnovit své vůdcovské postavení ve světové politice, musíme napravit selhání naší politiky doma. Tento projekt začíná, samozřejmě, nejvyšším úřadem v zemi, který musí znovu začít jednat tak, aby nás to inspirovalo a sjednotilo. Politické strany musejí prosazovat strategii, která nás posiluje, nikoliv kmenové rozhádání využíváním strachu a resentimentu. Naši vedoucí představitelé musejí hájit naše životně důležité instituce navzdory jejich nevyhnutelným nedostatkům: svobodný tisk, zákonnost, silné církve a odpovědné korporace a odbory.Amerika je nejsilnější, když se držíme za ruce s jinými státy. Chceme jednotnou a silnou Evropu, ne rozpadávající se unii. Chceme stabilní styky se státy Asie, které posilují naši vzájemnou bezpečnost a prosperitu.Budu tyto priority prosazovat spolu s šéfem parlamentního klubu senátní většiny Mitch McConnelem a dalšími senátory.Budu podporovat strategie, o nichž jsem přesvědčen, že jsou v nejlepším zájmu země i mého státu, a postavím se proti těm, které nejsou. Nebudu se vyjadřovat ke každému výroku na Twitteru či ke každé chybě. Ale budu veřejně protestovat proti významným výrokům a činům, které vyvolávají konflikty, jsou rasistické, sexistické, protiimigrantské či ničivé vůči demokratickým institucím.Ohledně budoucnosti zůstávám optimistou. Ve věku inovací Američané vynikají. A co je důležitější, v srdcích Američanů žijí vznešené instinkty. Lidé této velké země se budou vyhýbat politice hněvu a strachu, pokud k tomu budou vyzýváni svými představiteli v domovech, v církvích, ve školách, v podnicích, ve vládě - těmi, kdo povznášejí náš pohled a respektují důstojnost každého božího dítěte - ideál, který je podstatou Ameriky.Kompletní článek v angličtině ZDE