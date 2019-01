EU jako židovsko-německé spiknutí, elektřina z uhlí, podvody a korupce a šikana občanů státem

Foto: Jak Poláci parodují fotografii, na níž premiér Morawiecki zvedá k ustrojení vánočního stromku svého syna

Byly Vánoce a starý rok skončil. Avšak to neznamená, že se věci v Polsku zpomalují. Vládní vozidla doprovázející "důležité osoby" stále ještě usilují o to překonat americkou armádu v počtu silničních havárií. Stále dochází k množství absurdních situací. Jednoho radního ze strany Právo a spravedlnost například rozčílil vánoční plakát města Varšavy, protože jsou na něm hvězdy a srpek měsíce, a všichni přece vědí, že srpek měsíce je symbol islámu, takže je to důkaz, že levičáci se snaží křesťanům ukradnout Vánoce.