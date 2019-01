Brazilský prezident navrhuje novou konzervativní globální alianci

4. 1. 2019 / Fabiano Golgo

Nová ministryně pro lidská práva zdůraznila, že "v Brazílii začala nová éra, nyní budou chlapci nosit modrou barvu a dívky budou nosit růžové šatečky"...



Nový brazilský prezident Jair Bolsonaro jasně uvedl, že chce být jedním z protagonistů nového konzervativního světového řádu. Prohlášení jeho ministrů ujasnilo, že váha Brazílie, jedné z největších ekonomik na světě, vlastníka nejbohatší půdy, místo, kde se nacházejí plíce zeměkoule amazonský prales, ekonomiky s rozpočtem více než jednoho bilionu dolarů, bude přidána do skupiny zemí s novými konzervativními vládami, které se snaží změnit směr světa.





Spojené státy, Izrael, Rusko, Itálie, Maďarsko, Polsko, Filipíny vytvářejí nyní kulturní opozici vůči liberálům Evropské unie, dobrým lidem z Kanady, a ostatnímu světu, který se dosud nestal obětí populistů, a současně se stavějí v ekonomické opozici vůči Číně. Bolsonaro to navrhne během brzké návštěvy Donalda Trumpa, který dál zveřejňuje blahopřejné tweety o novém brazilském prezidentovi.



Jako první symbolické gesto Bolsonaro přislíbil přenést brazilské velvyslanectví do Jeruzaléma.



Nová ministryně pro lidská práva zdůraznila, že "v Brazílii začala nová éra, nyní budou chlapci nosit modrou barvu a dívky budou nosit růžové šatečky"...



LGBT práva byla odstraněna ze seznamu lidských práv, které je třeba chránit, a domorodí indiáni již nemají své vlastní regulační orgán, který byl dosud spravován specialisty, antropology. Jsou nyní součástí Ministerstva zemědělství!



Ministr školství uvedl, že učitelé musejí studenty systematicky udávat, pokud by říkali něco marxistického, a zdůraznil, že vliv levicových ideologií ve školách skončil.



Židle v paláci Alvorada, v rezidenci prezidenta, byly vyměněny, protože byly červené. Od dneška jsou modré. Před několika dny byla na žádost nové první dámy, evangelikálky odstraněna z paláce čtyři tradiční umělecká díla vytvořená významnými umělci, která zobrazovala africké pohanské rituály typické pro brazilské otroky, které jsou ntní součástí kultury celé společnosti. Byla nahrazena křesťanskými obrazy.









0