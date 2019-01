O rizicích vyplývajících z ekonomické migrace

3. 1. 2019 / Michal Musil

Motto: “Liberals are very broadminded: they are always willing to give careful consideration to both sides of the same side”

Článek Jiřího Hlavenky dle mého názoru dobře ilustruje jistý - mezi liberály velmi rozšířený - typ nepochopení problému migrace. Nepodezřívám autora, že by si nebyl vědom, že do jakékoliv smysluplné bilance nákladů a přínosů migrace musí vstupovat i faktory, které není jednoduché přepočítávat na peníze, respektive je zahrnout do bilance HDP (sociální soudržnost, bezpečnost, růst extremismu, atp.).