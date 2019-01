Rozhovor Britských listů 200. Jak to dopadne se Spojenými státy?

4. 1. 2019





Tento týden po nedávných volbách do amerického Kongresu přebírá rozhodování nad Sněmovnou reprezentantů Demokratická strana. Jak na to bude reagovat Donald Trump, co nás čeká v americké politice a jaké to může mít dopady na střední Evropu? O tom hovoří v tomto Rozhovoru Britských listů Jan Čulík s Jiřím Pehem, politologem a ředitelem pražské pobočky New York University. Rozhovor se vysílá v Regionální televizi, která je k dispozici satelitem, pozemním vysíláním a na kabelu i na internetu, od pátku 4. ledna 2019.





Všechny Rozhovory Britských listů jsou nyní k dispozici ke stažení v audiu jako podcasty, k poslechu na vašem mobilu kdekoli. Informace ZDE