Polský expert: Válku mezi Ruskem a Ukrajinou nyní nelze vyloučit

9. 1. 2019

Ukrajinské formování vlastní pravoslavné církve nezávislé na Rusku může potenciálně přerůst v konflikt mezi oběma státy, varuje šéf polského Centra po východní studia.

Mezinárodní postavení Ukrajiny je přinejmenším obtížné. Ztratila kontrolu nad Krymem, na východě čelí povstalcům podporovaným z Moskvy a ekonomická situace nevypadá dobře. Ale seznam problémů je ještě delší a je plně spojen s Ruskem.

Podle analytika Adama Eberhardta je rozdělení církví ještě důležitější než nedávný incident v Azovském moři. "Rozhodnutí bude mít dlouhodobé důsledky pro ruské úsilí ovládnout Ukrajinu," prohlásil šéf institutu. Podle něj nicméně v danou chvíli pravděpodobnost rozsáhlé války mezi Ruskem a Ukrajinou zůstává nízká.

"Vojenský konflikt plného rozsahu by podkopal ruskou naději na normalizaci vztahů se Západem. Mohl by vyústit v další sankce proti Rusku a větší podporu Kyjevu ze Západu. Ještě by posílil protiruské sentimenty a mohl by ohrozit projekt Nord Stream 2," vysvětlil Eberhardt.

Jenže současně Rusko nemůže dovolit Ukrajině navázání blízkých vztahů se Západem a uniknout z ruské vlivové sféry. Oddělení církví lze považovat za krok k takovému scénáři, který je z ruského pohledu nepřijatelný.

"V této situaci bych očekával posílení ruské diverzní aktivity na Ukrajině. Je velmi pravděpodobné, že tam dojde k určitým provokacím. - Avšak poprvé za mnoho měsíců nemůžeme vyloučit možnost vzniku rozsáhlého konfliktu," dodal Eberhardt.

Rozhodnutí vytvořit samostatnou ukrajinskou pravoslavnou církev bylo přijato 15. prosince. Proces tzv. autokefalie bude nejspíše doprovázen zabavením majetku částí církve, které zůstávají loajální k ruské hierarchii.

