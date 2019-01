Články o Janu Palachovi v Britských listech

Smrt Jana Palacha dodnes vyvolává v České republice obrovské emoce. Svědkem toho je velké množství článků, které jsme na toto téma vydali vběhem let. Zde je začátek toho seznamu (chronologicky od konce), celý seznam těchto článků najdete pod tématem Jan Palach

13. 8. 2018

"We still honour the memory of Jan Palach, fifty years on. Today, whatever may happen, we celebrate the courage of Oleg Sentsov". This, in French, by the excellent @GaliaAckerman #FreeOlegSentsov ...

23. 2. 2014 / Jindřich Bešťák

V žádném případě nechci ani v nejmenším ironizovat téma, kterým se náš nejvýše oceněný film zabývá. Kritikou zpracování závažného tématu a filmem jako takovým se zde zabývali povolanější. Moj...

31. 1. 2014

Scénář mladého "objevu roku" Štěpána Hulíka svou schematičností místy připomíná školní cvičení. Hulík scénářem debutuje, při studiu se věnoval období normalizace, tudíž měl pro téma historickou prů...

29. 1. 2014 / Jan Čulík

Přátelé mě v úterý večer donutili, abych strávil 75 minut svého života sledováním filmu Agnieszky Hollandové o Janu Palachovi Hořící keř. Musím se přiznat, že něco tak špatného jsem už dlou...

27. 1. 2014

35 let sleduji filmy, byl jsem odchován v době studia pražským Filmovým klubem počátkem 80. let, který promítal za 2 Kč polozákazané a umělecké filmy a který naučil velkou skupinu lidi přemýšlet ne...

23. 1. 2014 / Jan Kršňák

Jsem ročník 1979. Nebyl jsem na Palachově pohřbu, nejsem jedním z půl miliónu lidí, kteří to zažili na vlastní kůži. Ale nějak se to ke mně doneslo. Můžu si o tom něco myslet. Ale mám právo s...

23. 1. 2014

Řeknu to natvrdo a bez obalu, píše čtenář V. Novotný. Jsem Palachův vrstevník. Jeho čin a jeho osoba mi bylo ovšem u zadku tenkrát a tím víc je i nyní. Šlo čistě o jeho soukromou věc, za mě se neup...

21. 1. 2014 / Pavel Kopecký

Právě se opět hojně, až poněkud rituálně mluvilo na téma "odkaz dlouho zamlčovaného sebeupálení Jana Palacha". Pravda, moc už se o dotyčném idealistovi "nesluší" říkat, že byl de facto politi...

21. 1. 2014 / Miroslav Prokeš

Vážený pane šéfredaktore, byl jsem také členem předsednictva Svazu vysokoškolského studentstva Čech a Moravy (SVS) a spolu s Janem Kavanem jsem organizoval Palachův pohřeb. Bylo mi 21 let a mě...

21. 1. 2014

Vážený pán Čulík, po prečítaní Vášho článku v Hospodárskych novinách (slovenský deník Hospodárské noviny publikoval ve slovenském překladu článek Jana Čulíka "Mám velké pochybnosti o kliš...

20. 1. 2014 / Jan Kavan

Nedávno jsme si připomínali 40. výročí sebeobětování Jana Palacha a za tři týdny tu bude 40. výročí činu Jana Zajíce, který se upálil přesně měsíc po pohřbu Jana Palacha 25.února 1969. Na udá...

20. 1. 2014 / Jan Čulík

Dost dobře nerozumím, proč najednou vznikl tak obrovský zájem o Jana Palacha. Vždyť nejde ani o kulaté výročí jeho smrti. Budeme se nad jeho osudem zastavovat takto podrobně každý rok? Ano, já ...

20. 1. 2014 / Jan Čulík

"Já tedy nevím," řekl v diskusi o padesátých letech v Československu na jednom semináři na Glasgow University student bohemista z pražské Karlovy univerzity. "Kdybych si měl vybrat mezi postojem b...

20. 1. 2014 / Karel Dolejší

...Bitter as the cud Of vile, incurable sores on innocent tongues,--- My friend, you would not tell with such high zest To children ardent for some desperate glory, The old Lie: Dulce et dec...

20. 1. 2014 / Josef Nožička

Kolem Jana Palacha se vrší řada okolností, k nimž se nepřihlíží. Uctívání Jana Palacha a zaklínání se jeho osobou stalo se takřka rituálem, aniž by si kdokoliv položil základní otázky. Není to j...

13. 2. 2013

Během posledních let neustále sleduji tendence přisuzovat jedincům nálepky. Příklad z médií: On je komunista a to je neléčitelná nemoc. Nebo: Ona byla komunistka z přesvědčení a pak prozřela a o...

12. 2. 2013 / Bohumil Kartous

"Who controls the present controls the past," said O'Brian and nodding his head with slow approval. "It is your opinion, Winston, that the past has real existence?" (George Orwell, 1984) Polem...

12. 2. 2013 / Karel Dolejší

Zatímco hysterické výkřiky mají k dispozici prakticky neomezeně širokou škálu výrazových prostředků, racionální argumenty se mohou jevit jako "nudné", tím spíše, že se často musejí prostě jen jiným...

12. 2. 2013 / Jan Čulík

Spor o Grebeníčkův výrok o Palachovi byl plodný nejméně v několika věcech. Vedl myslím k tomu, že si lidé ozřejmili několik věcí, které jsou sice v podstatě banální, ale lidi si je otevřeně hned ne...