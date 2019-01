Znečištění vzduchu v ulicích ohrožuje těhotenství stejně nebezpečně jako kouření

12. 1. 2019





Znečištění vzduchu v městských ulicích způsobuje, že těhotenství může skončit spontánním potratem, zjistila nová vědecká studie. Zjištění je znepokojující a vědci naléhají, že toxický vzduch musí být odstraněn s cílem ochránit zdraví budoucí generace.



Už bylo známo, že toxické látky v ovzduší ohrožuje plod v těle matky rizikem předčasného porodu a malé váhy nemluvněte. Nyní vědci také nalezli partikuláty v placentách.

Nejnovější studie poprvé zkoumá krátkodobý dopad znečištěného vzduchu na plod v těle matky. Bylo zjištěno, že zvýšená míra kysličníku dusičnatéhoNO2), která je běžná skoro všude na světě, vede k zvýšení rizika potratu o 16 procent.Průměrná zjištěna míra znečištění NO2 během sedmi dní byla 34 mikrogramů na krychlový metr. Zvýšení koncentrace NO2 o 20 mikrogramů na krychlový met vedlo k 16 procentnímu zvýšení rizika potratu.NO2 vzniká spalováním pohonných hmot, především v naftových motorech.Výzkum byl zveřejněn v časopise Fertility and Sterility. Byl proveden v městě Salt Lake City v USA a v okolních městských oblastech. Avšak jeho výsledky platí pro všechny oblasti na světě. Mnoho míst na světě má daleko znečištěnější vzduch než v Utahu. Míra znečištění ovzduší v Salt Lake City je podobná jako v Londýně a v Paříži.Člen výzkumného týmu Dr. Matthew Fuller se o problém začal zajímat, když jedna jeho příbuzná potratila nedonošené dítě v roce 2016 v době zvlášť znečištěného ovzduší. "Začal jsem si všímat, že dochází k nárůstu potratů během období zvýšeného znečištění ovzduší."Fuller uvedl, že by se těhotné ženy měly v době vysokého znečištění ovzduší vyhýbat námaze a měly by uvažovat o koupit filtrů vzduchu pro domácnost. "Avšak v rozvojovém světě je to luxus, který si mnoho lidí dovolit nemůže," dodal.Podrobnosti v angličtině ZDE