Brexit: Brusel očekává, že bude muset Británii povolit odklad nejméně do července

14. 1. 2019

Pozorovatel si skoro přeje, aby k tomu došlo a tito hlupáci si odnesli tu hospodářskou a sociální katastrofu, která by v takovém případě následovala, poznamenává Jan Čulík.

"Technické" prodloužení lhůty pro odchod je pravděpodobným prvním krokem, který by měl Mayové umožnit revidovat a ratifikovat současnou dohodu, jakmile se podaří Downing Street zjistit, co Dolní sněmovna vlastně chce. Nikdo to neví, neboť se Dolní sněmovna není schopna dohodnout na ničem.Vysocí činitelé EU uvedli, že další, a to delší odložení odchodu Británie z EU by bylo nabídnuto Británii později, pokud se budou konat předčasné všeobecné volby anebo druhé referendum o brexitu, i když nadcházející eurovolby, které se mají konat v EU v květnu, jsou komplikací.Podle rozhodnutí Dolní sněmovny musí Mayová sdělit parlamentu do tří dnů poté, co bude její dohoda hlasováním odmítnuta, jaký je její Plán B.Činitelé EU jsou přesvědčeni, že v takovém případě bude zapotřebí datum odchodu Británie z EU odložit.K brexitu dne 29. března 2019 by mohlo dojít pouze v tom případě, že by 15. ledna Dolní sněmovna dohodu Mayové s Bruselem schválila, což je velmi nepravděpodobné, anebo kdyby parlament schválil, aby Británie vypadla z EU bez dohody. O čemž britští poslanci drtivou většinou deklarují, že to nechtějí.V jednom z britských nedělníků vyšly výsledky nejnovějšího průzkumu veřejného mínění, podle něhož je v anglické veřejnosti největší podpora (44 procent!) pro odchod Británie z EU bez dohody.Podrobnosti v angličtině ZDE