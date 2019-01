USA kvůli rusko-německému plynovodu hrozí sankcemi

14. 1. 2019

Americký velvyslanec v Německu varoval před sankcemi proti firmám spojeným s projektem plynovodu Nord Stream 2, jenž má spojit Německo s Ruskem. Zprávu v neděli potvrdilo americké velvyslanectví v Berlíně.

Dopis, který velvyslanec Richard Grenell odeslal několika firmám, "připomíná, že každá společnost operující v ruském sektoru exportu energií... je podle zákona CAATSA ohrožena americkými sankcemi".

Zákon Countering America´s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA) schválený v roce 2017 míří na Írán, Rusko a Severní Koreu.

Výstavba plynovodu Nord Stream 2 již započala a projekt má zdvojnásobit kapacitu existujícího plynovodu na dně Baltského moře.

Na projektu se podílejí evropské firmy včetně německých Wintershallu a Uniperu, nizozemsko-britského Shellu, francouzské Engie a rakouské OMV.

Spolu s plánovaným projektem TurkStream v Černém moři by Nord Stream 2 odstranil potřebu přepravovat zemní plyn do Evropy přes území Ukrajiny. Tím by tuto zemi připravil o jeden z faktorů, který ji chrání před ruskou agresí, tvrdí Grenell.

"Firmy podporující výstavbu těchto dvou plynovodů aktivně podkopávají bezpečnost Ukrajiny a Evropy," napsal Grenell.

Obavy Washingtonu sdílí řada východoevropských zemí včetně Polska a Evropský parlament v prosinci schválil rezoluci odsuzující výstavbu.

Ale německá kancléřka Angela Merkelová s podporou Francie a Rakouska dosud trvá na tom, že jde o "čistě ekonomický projekt", který zajistí levnější a spolehlivější dodávky plynu.

