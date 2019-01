Ruský vicepremiér označil reakci společnosti na penzijní reformu za "nečekanou"

16. 1. 2019

Reakce společnosti na zvýšení věku pro odchod do penze byla pro ruskou vládu nečekaná, prohlásil vicepremiér Anton Siluanov. Označil zkoumání změn v penzijní legislativě za nejsložitější práci vlády v roce 2018. Přesto je přesvědčen, že reforma byla nezbytná.

"Nepočítal jsem, nemyslel jsem, že posuzování tohoto tématu bude ve společnosti probíhat tak složitě," prohlásil Anton Siluanov. - Návrh vlády byl přijat velmi těžce a nehledě na všechny úpravy "napětí zůstalo".

Podle jeho slov byla reforma pracujícími občany přijata "nejednoznačně". "Dnes velká část lidí po dosažení penzijního věku pokračuje ve své pracovní činnosti. Ale je pochopitelné, že když jediným příjmem zůstává jen samotná penze, její růst je důležitým úkolem vlády," dodal vicepremiér.

Na podzim roku 2018 byl schválen zákon, který postupně zvyšuje věk pro odchod do důchodu (na 60 let pro ženy a 65 let pro muže). Dokument také předpokládá indexaci penzí od roku 2019 - průměrně o 1 000 rublů ročně. Ovšem jde pouze o dávky určené nepracujícím důchodcům. Od 1. ledna 2019 činí indexace starobního důchodu 7,05 %.

Podrobnosti v ruštině: ZDE