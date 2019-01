Zvýšením důchodů a mezd stát nasypal exekutorům i sám sobě a potřebným snížil dávky

18. 1. 2019 / Radek Mokrý

Také na zaměstnance stát obrátil vlídnou tvář a po zvýšení minimálně zaručených mezd má přes 16000,- Kč hrubého zaručené už i třetí nejnižší mzdová třída. Čistého je to přesně 13 274 Kč.





Kdo doufal, že vleklá frustrace přetavená do voličské rebelie skončí kontrolovaným zvýšením životní úrovně, doufal marně. Zvýšení se pro většinu voličů nekonalo a ti z exekucí si dokonce pohoršili.

Výkon vlády mi připoměl výrok "Měli jsme ty nejlepší úmysly, ale dopadlo to (pro občany) jako vždycky." Připomínám ho právě pro to, že jeho autorem je první po sovětský premiér Viktor Černomyrdin po nepovedené měnové reformě a bývá do dnes připomínán jako důkaz o nereformovatelnosti postsovětského Ruska.

Důchodce, exekuční zlobil, který se v lednu potěšil přídavkem, už v únoru dostane od ČSSZ oznámení, že vzhledem ke zvýšení důchodu „došlo k úpravě srážek“ a seberou mu ho. A nejen to.

Exekuční srážky se nezohledňují při výpočtu příspěvků na bydlení. Úřad jedná jakoby občan ty peníze skutečně měl a mohl použít k bydlení.

Ani náš modelový důchodce vzorňák bez exekuce to nebude mít lehké, ale jemu vezmou jen 887,- Kč na příspěvku na bydlení nevyplacením a ještě až v následujícím čtvrtletí.





Kromě důchodců nejvíc z letošního zvýšení odevzdají lidé pracující na pozicích do III. třídy úředně zaručené hrubé mzdy, tj. 16250,- Kč. Jejich domácnosti už zpravidla nějakou formu státní popory dostávají v závislosti na čtvrtletním příjmu. Snížení dávek pocítí v březnu.

Většině současným důchodcům a v téhle generaci zpravidla dvěma i více předdůchodovým dětem se dostane dalšího z nekonečných sdělení "zase s námi vyjebali".

Skutečně do jisté míry ano, protože ministerstvo financí tenhle efekt zná a stát má i pádný důvod to udělat. A tím je kromě exekutorské lobby i mezinárdní rating.

Ministryně MPSV Jana Maláčová marně navrhovala zvýšit životní minimum o 390 korun. Je to částka podobná té v sarkastickém tvrzení, že zvýšení životního minima o čtyři stovky by Českou republiku počtem chudých vyřadilo ze seznamu vyspělých zemí světa.

Mělo se to stát.