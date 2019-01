Prostě nějak smrdí všechno

21. 1. 2019

píše Jan Knittl:



"Vždycky, když po příletu do Prahy vyjdu na ulici před ruzyňské letiště, ohromí mě znečištěný pražský vzduch"



https://blisty.cz/art/94111-na-rozdil-od-prahy-londyn-zavadi-zonu-ultranizkych-emisi.html



Letiště na Ruzyni leží na hranici širší pražské aglomerace, konkrétně její severozápadní části. Je o 200 metrů výše, než Pražská kotlina. Převažující proudění vzduchu je v celé ČR severozápadní. Tedy to, co tam cítíte, je nejspíš smrad lokální. Auta obsluhující letiště, dálnice, kterými je letiště sevřené a hlavně startující letadla, která Vy pravidelně používáte - na rozdíl od drtivé většiny obyvatel ČR. Omezení v centru Prahy budou mít na kvalitu vzduchu na Ruzyni zcela zanedbatelný dopad. A obecně nemá moc smysl srovnávat kvalitu ovzduší mezi souostrovím vystaveným větrům z Atlantiku a kontinentální kotlinou. K napsání tohoto příspěvku mě motivoval především tento Váš výrok,Letiště na Ruzyni leží na hranici širší pražské aglomerace, konkrétně její severozápadní části. Je o 200 metrů výše, než Pražská kotlina. Převažující proudění vzduchu je v celé ČR severozápadní. Tedy to, co tam cítíte, je nejspíš smrad lokální. Auta obsluhující letiště, dálnice, kterými je letiště sevřené a hlavně startující letadla, která Vy pravidelně používáte - na rozdíl od drtivé většiny obyvatel ČR. Omezení v centru Prahy budou mít na kvalitu vzduchu na Ruzyni zcela zanedbatelný dopad. A obecně nemá moc smysl srovnávat kvalitu ovzduší mezi souostrovím vystaveným větrům z Atlantiku a kontinentální kotlinou.





Pokud chceme zlepšit kvalitu vzduchu na Ruzyni, zaveďme daň na letecké palivo, omezme kamionovou přepravu a dejme lidem dost peněz na to, aby si pořídili nová auta. Nebo lépe zařiďme funkční veřejnou dopravu tak, aby si lidé nemuseli pořizovat osobní auta vůbec. Šrotovné se mohlo zdát jako dobrý nápad, ale je jasně spočítáno, že jeho celková energetická bilance je negativní - energeticky/emisně se vyplatí auta dojezdit, ne je nahrazovat.



Celkovou uhlíkovou bilanci ČR lze snížit zhruba o 15% z roku na rok zákazem vývozu el. energie. Omezení kamionové přepravy je daleko složitější, protože na jednu stranu narazíme na volnotržní mechanismy EU a na druhou stranu na povahu naší ekonomiky jakožto montovny pro Německé výrobce. Jistá úspora nastane plánovanou plošnou podporou pro tepelná čerpadla.



Proslavený fotovoltaický tunel je nejen finanční, ale i ekologická katastrofa. Zemědělská půda pod FV panely je pravidelně stříkána herbicidy a po 10 letech je totálně zničená. Většina kontrolních vrtů podzemních vod je zamořená pesticidy a jejich metabolity. Výroba biopaliv má na půdu podobně negativní efekt a energeticky nedává smysl. Zato živila Babišovo imperium z evropských dotací. Degradace půdy přispívá k problémům se suchem a povodněmi. Při současné technologické úrovni se jakž takž vyplatí naplácat FV panely na každou druhou střechu, ale jejich zimní/noční ne-výkon je třeba kompenzovat z jiných zdrojů. Sice lze zrealizovat přečerpávací nádrže na místě hnědouhelných dolů, ale to zdaleka nestačí. Rozumné by bylo kompenzovat výkyvy paroplynovými elektrárnami spalujícími Ruský plyn. Ten US je nekvalitní, hrozně drahý a jeho těžba je sama o sobě ekologická katastrofa. Jenže Rusko ...



Zbývá štěpení jádra se svými vlastními problémy.



Apely na plebs, ať se nějak uskrovní, nepadnou na úrodnou půdu. Naopak vyvolávají nevoli stejně jako Macronova "eco" daň na paliva. Problém je, že se nejprve zavádí daň a pak se teprve vymýšlí, jak to zaonačit. Pokud bude mít lid před sebou jasný plán, čeho a jak dosáhnout, s radostí ho přijme - nikdo nechce žít v otráveném prostředí. Problém je, že takový plán není. Na jednu stranu mu brání fosilní magnáti a logika kapitalismu obecně, na druhou stranu vznik realistických řešení diskreditují "ekologisti" zcela nerealistickými požadavky. Krásný příklad je zákaz klasických žárovek EU pár let před tím, než byla k dispozici LED technologie na komerční úrovni. Hlavně, že Osram zúročil svoje linky na výrobu fluorescenčních lamp. Nejenže to mizerně svítí, ale ještě jsme se nechali zamořit rtutí. Zcela mimo debatu zůstává námořní lodní přeprava - v těch obřích motorech se pálí podřadný mazut za nevyhovujících podmínek. Lodě (nejen) firmy Maersk jsou jedním z největších znečišťovatelů na planetě.



Výkřiky, že to v Praze smrdí, nikomu nepomohou - spíš naopak lidi znechutí a vrhnou na stranu demagogů. My víme, že to tu smrdí. Nejen z aut, nejen z Hradu, nejen z ČNB, nejen od Kellnera a Babiše, ale i z EU, USA, Světové banky. Prostě to tak nějak smrdí všechno.



