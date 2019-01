Na rozdíl od Prahy, Londýn zavádí zónu ultranízkých emisí

12. 1. 2019 / Jan Čulík

Už nyní však v Londýně tisíce lidí dojíždějí do zaměstnání na kole a dvě čtvrti ve východním Londýně se staly oázou chodců a cyklistů poté, co tam dva komunální úřady zakázaly během ranní a odpolední dopravní špičky veškerá vozidla na benzín a naftu.









Cyklotrasa v centru Londýna, ve Westminsteru:





Vždycky, když po příletu do Prahy vyjdu na ulici před ruzyňské letiště, ohromí mě znečištěný pražský vzduch. V britských městech to necítím, i když i tam jak odborníci varují, je vzduch nebezpečně znečištěný toxickými látkami,Znečištění vzduchu v Británii způsobuje nejméně 40 000 předčasných úmrtí, v Londýně 9000. Vědci a lékaři ho spojují s celou řadou vážných nemocí, od nemocí srdce přes rakovinu až po Alzheimerovu chorobu a také s poklesem inteligence. Výzkumníci nyní také poukazují, že toxický vzduch má potenciálně zdrcující záporné dopady na těhotné ženy a na děti a vede k nárůstu demence. Muslimský primátor Londýna Sadiq Khan oznámil, že v centru Londýna vznikne od 1. dubna 2019 tzv. zóna ultranízkých emisí (ULEV), kdy budou nejvíce znečišťující vozidla muset za vjezd do Londýna zvlášť platit. Už nyní se za vjezd do centra platí tzv. congestion charge, poplatek snižující počet automobilů v centru Londýna v době zácp.V Praze nic. Naopak došlo loni k idiotskému pokusu Prahy 1 zakázat jízdu na kolech. Možná, že je to už důsledek poklesu inteligence tamějších radních v důsledku toxického vzduchu. Začarovaný kruh.Podrobnosti v angličtině ZDE