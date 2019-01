Je třeba decentralizovat digitální sociální sítě

10. 1. 2019

Již před několika lety jsem si dělal průzkum, co jsou Evropské/západní

hodnoty. Kupodivu čím víc se kdo jimi zaklíná, tím menší jeví ochotu je

vyjmenovat, neřku-li je definovat. Vyloženě nepřátelskou pozici mi

ukázal Jakub Janda, který má "hodnoty" rovnou v názvu svého spolku.



Pojďme si tedy nejprve ujasnit ten "hodnotový rámec", co je a s jakou volností jsme ochotni k němu přistupovat. Až budeme mít jasno, můžeme na

tomto základě začít s kritikou globální společnosti a tentokrát skutečně

padni komu padni.



Nejprve budeme muset zkritizovat sami sebe, pak své

nejbližší spojence a teprve někde na chvostu (kým?) designované "nepřátele", píše Jan Knitl v reakci na diskusi o opanování informačního prostoru různými verzemi skutečnosti, které deklaratorně reprezentují určitý hodnotový rámec...



Jedním z prvních témat sebereflexe by měly být naše "elity", které kážou

vodu a pijí víno (Al Gore/AGW). Běžný člověk jim nevěří už z principu, i když

zrovna mluví pravdu. Výsečí elity jsou média hlavního proudu, která jsou

na západě z větší části oligarchozovaná a více či méně napojená na tu

kterou tajnou službu. Jde o toxický koktejl: klasická média ztratila

funkci korektivu pro mocné a stala se nástrojem indoktrinace bezmocných.

Poptávka po "pravdě" je pak saturována z jiných zdrojů.



Kupodivu se normální smrtelník s kritickým odstupem dozví nejvíc na

programově "konspiračních" fórech, kde se prostě a jednoduše kritizuje

globální výstup "informací" od CNN, přes Sputnik až po vyloženě

desinformační weby té které mocenské frakce. Jsou daleko efektivnější,

než Snopes & al..



Místo kontroly shora navrhuju radikální decentralizaci digitálních

sociálních sítí. Problém s Facebooku (FB) a Cambridge Analytica (CA) není v tom, že CA vykradla data (nevykradla, byla byznys přístupná), ale že FB ta data shromažďuje,

využívá (In-Q-Tel/CIA) a prodává. O Google/Alphabet ani nemluvě. Tedy

pojďme se dohodnout na nějakém otevřeném protokolu pro sociální sítě,

Proč? Protože současný Velký bratr sídlí někde mezi Silicon Valley,

Langley a City of London. FSB jen užívá díry, které v systému nechali

jeho architekti. Nemám jim to za zlé, protože ten systém je prostě

prohnilý od počátku. Zuckerberg lidi moc nemusí ...

