Přijměme konečně fakt, že společnost se odehrává v mocenském sporu, a pojďme ho kultivovat

Větší část reakcí, což je povzbudivé, byla (a doposud) je příznivých. Jde vesměs o lidi, kteří se na základě své vlastní, mnohdy profesně pokročilé zkušenosti domnívají, že míra demagogie ve veřejném prostoru vytváří velké riziko společenského ohrožení.





A pak je tu třetí typ reakcí: v podstatě despekt vůči podobné aktivitě, která v očích některých kritiků není více než "hrou", jejíž vliv na skutečnost se bude limitně blížit nule.





komentář v Alarmu, který jsem v odpovědi částečně rozporoval, s nímž jsem však také částečně souhlasil. Čtvrtou reakci, tu řekněme nejvíce promyšlenou a vyargumentovanou, pak představuje kritika ze strany těch, kdo se domnívají, že současný stav společenského diskurzu nelze redukovat na pouhý spor o výklad reality, nýbrž vidí kořeny mnohem hlouběji. Nechtějí se zároveň smířit s tím, že je současný stav rámován jako "válečný konflikt", což vyvolává dojem naléhavosti a potřeby obrany. Tento tip reakce reprezentuje, který jsem, s nímž jsem však také částečně souhlasil.





Ve sporu o to, zda je "militarizace" současného stavu veřejného diskurzu způsobena jeho pojmenováním, nebo zda má nějakou faktickou bázi, jsem na základě hmatatelných důkazů přesvědčen o tom, že zneužití prostředků digitálního světa k poškozování zájmů jiných zemí je součástí konfliktu mocností.







Kontroverze slova "válka" v tomto kontextu spočívá nejspíše ve významové eskalaci takového konfliktu, nicméně nejde o scestnou interpretaci.







Ke snaze zneužívat těchto prostředků prokazatelně došlo ze strany Ruska v případě voleb v USA či brexitu. K témuž závěru vedou souvislosti mezi financováním kampaně Miloše Zemana a snahou maximalizovat nedůvěru uvnitř české společnosti řízenými manipulacemi, popsanými detailně v knize Alexandry Alvarové Průmysl lži. Snaha "dovést" příjemce informací k přesvědčení, že existují lepší řešení nastolených problémů a že tato řešení reprezentují autoritáři typu Putina, je pevnou součástí těchto kampaní.





V diskusi na toto téma je pak častým argumentem také to, že přece nemůžeme být slepí k tomu, jak se západní země, zejména USA, snaží využitím vojenských či zpravodajských prostředků ovlivňovat dění v jiných zemích a činí tak nevybíravě, s často fatálními důsledky. A také to, že je třeba vyřešit vnitřní problémy společnosti, které nahrávají vzrůstu nedůvěry ve vlastní politický systéém a jeho hodnotový rámec.





To je naprostá pravda. Tento přístup, není-li zároveň spojen s legitimazací akcí autoritářských režimů, je naprosto v pořádku. Je ovšem otázka, od jaké míry lze s podobným přístupem dosáhnout jakéhokoliv řešení současné situace. A do jaké míry je založen na pochopení skutečnosti.





Skutečnost je v tomto případě možná poněkud jednodušší, než se zdá. Je-li politika transfomovanou ekonomikou, což můžeme vnímat velmi výrazně nejen na systémech, které se snaží politicky ovládnout ekonomiku, ale také na těch, kde naopak ekonomika a vlastníci velmi zásadně promlouvají do politiky, pak média a spor o diskurz nejsou ničím jiným. To, že mocenské spory na úrovni vnitrospolečenských debat nebo na úrovni vztahu mocností byly, jsou a budou mít svou rovinu v boji o individuální, skupinové i masové přesvědčení, je prostě sociální axiom.





Můžeme se snažit tento antropologicky inherentní, mocenský spor kultivovat. Dělejme to. Dělejme to v oblasti snižování společenské nerovnosti, v oblasti dodržování práv a jejich vymahatelnosti v prostředí právního státu, v péči o nezranitelnější, ve vzdělávacím systému. Vedle toho ale nebuďme naivní a nestůjme - jde-li nám o zachování současných deklarovaných hodnot a politického systému - v opozici nad zjevnou snahou posunout společenský konsensus na hranu sebedestrukce ve prospěch "alternativních" řešení.





Jsou lidé, kteří se snaží dosáhnout zlepšení šíleného stavu v oblasti zadlužení a exekucí v ČR. Jsou lidé, kteří se snaží pomáhat potřebným, nebo se snaží o zlepšení vzdělávání v podmínách 21. století.







To všechno má velký smysl pro nastolení takových podmínek, které sníží míru nedůvěry, a tedy potenciál pro scestný disent, nasedající na nepochopení základních společenských principů a otázek.







To vše se bude i v budoucnu odehrávat za stavu mocenského sporu, který nevyřeší ani představa naprosté rovnosti či ničím neregulované nerovnosti mezi lidmi. To nejhorší, co by se mohlo stát, je podílet se svou naivitou a neschopností rozeznat prioritu okamžiku na tom, aby i česká společnost nastoupila cestu Maďarska. Za tak zhoubné důsledky snad intelektuální spory nestojí.

Ta první je hysterická, ať už ze strany typických "trollů", tedy falešných účtů vykazujících permanentní aktivitu v šíření řízeně produkovaných nesmyslů, nebo i ze strany těch, kdo si interpretovali činnost skupiny jako. Aniž by skupina deklarovala takový záměr, někteří "mediální analytici", vesměs přichýlení k alternativním médiím, dokázali okamžitě rozpoznat, o co tu běží. Předpokládalo se.