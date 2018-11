Britská Dolní sněmovna zkonfiskovala interní dokumenty Facebooku

24. 11. 2018





Jde o materiály, které obsahují údaje o neefektivních regulačních mechanismech Facebooku, které vedly ke skandálu s firmou Cambridge Analytica



Britská Dolní sněmovna použila svých právních pravomocí, jejichž prostřednictvím se zmocnila interních materiálu Facebooku ve snaze pohnat Facebook k odpovědnosti poté, co Zuckerberg opakovaně odmítl zodpovídat otázky Dolní sněmovny.

Damian Collins, předseda britského parlamentního výboru pro kulturu, média a sport, použil málo používaného parlamentního mechanismu k tomu, aby donutil zakladatele americké softwarové firmy Six4Three, aby během své návštěvy Londýna požadované dokumenty předal parlamentu.







Parlament do hotelu podnikatele vyslal svého ozbrojeného zřízence (historická funkce "sergeant-at-arms") s konečným varováním, že na předání materiálů má dvě hodiny, jinak bude eskortován do parlamentu. Bylo mu sděleno, že čelí pokutě a dokonce i vězení, pokud dokumenty nepředá.

Soubor zkonfiskovaných materiálů prý obsahuje podstatné informace o rozhodování Facebooku ohledně regulačních mechanismů Facebooku, které vedly ke skandálu firmy Cambridge Analytica. Údajně obsahují důvěrné emaily mezi vysokými činiteli Facebooku a korespondenci s Zuckerbergem.Konfiskace dokumentů je nejnovějším manévrem v stále ostřejší válce mezi britskou Dolní sněmovnou a Facebookem. Neschopnost Dolní sněmovny pohnat Facebook k odpovědnosti vyvolala znepokojení ohledně limitů britské moci nad mezinárodními firmami, které nyní hrají zásadní roli v demokratickém procesu.Facebook, jehož hodnota poklesla o více než 100 miliard dolarů od března letošního roku, kdy britský týdeník Observer odhalil, jak se firma Cambridge Analytica zmocnila dat od 87 milionů amerických uživatelů, čelí další krizi. Předpokládá se, že ze zkonfiskovaných dokumentů vyplyne, jaká byla strategie Facebooku pro ochranu osobních dat v letech před skandálem firmy Cambridge Analytica. Vyplyne z nich také, co všechno věděli Zuckerberg a ředitelé jeho firmy.Ze zkonfiskovaných dokumentů prý vyplývá, že nejenže si byli vedoucí pracovníci Facebooku vědomi, že je jeho strategie na ochranu osobních dat nedostatečná, ale aktivně tuto otevřenost využívali a záměrně v systému vytvořili mezery, což umožnilo firmě Cambridge Analytica zmocnit se osobních dat desítek milionů uživatelů Facebooku. Tato skutečnost vyvolala zájem předsedy britského parlamentního výboru Damiana Collinse i celého jeho výboru.Zmíněný materiál je předmětem soudního příkazu jednoho vyššího soudu v Kalifornii, takže nemůže být zveřejněn ani sdílen, ten, kdo to učiní, by se provinil pohrdáním soudem. Jenže příkaz Dolní sněmovny byl vydán v Londýně, kde má londýnský parlament jurisdikci, a tak ředitel firmy Six4Three, který byl přítomen v Londýně, musel tyto dokumenty vydat.Je nejasné, zda se může Facebooku podařit zabránit jejich zveřejnění. Británie, Kanada, Irsko, Argentina, Brazílie, Singapur a Lotyšsko mají činitelé, kteří jsou připraveni účastnit se boje mezi Facebookem a politiky.Podrobnosti v angličtině ZDE