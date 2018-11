Trumpův právník: Lhal jsem, s Rusy jsme jednali až do června 2016

29. 11. 2018

Jeden z nejbližších poradců Donalda Trumpa jednal v roce 2016 s činitelem v Kremlu ohledně zajištění podpory od ruské vlády pro plánovanou Trump Tower v Moskvě.



Michael Cohen, který po dobu delší než deset let působil jako Trumpův vyjednavač pro právní otázky, konstatoval v explozivním svědectví, že se Trump dál snažil zahájit výstavbu Trump Tower v Moskvě ještě mnoho měsíců během své předvolebvní kampaně. Je to v přímém rozporu s Trumpovým svědectvím.



Cohenovo svědectví signalizuje pro Trumpa právní nebezpečí vzhledem k pokračujícímu vyšetřování, které provádí mimořádný vyšetřovatel Robert Mueller, ohledně případného spiknutí Trumpovy předvolební kampaně s Moskvou.Cohen přiznal, že ohledně projektu v Moskvě lhal Kongresu. Přiznal se, že lhal, aby ztížil vyšetřování vazeb Donalda Trumpa na Rusko a aby ochránil Trumpa, který byl u soudu označen výrazem "Jednotlivec 1"."Učinil jsem tyto výroky, aby byly v souladu s politickými výroky "Jednotlivce 1" a v důsledku mé loajality vůči "Jednotlivci 1". Cohen, neuvedl, zda mu lhaní nařídil Trump.MUeller konstatoval, že Cohen specifikoval, že lhal, aby vytvořil falešný dojem, že projekt v Moskvě skončil ještě před nominací Trumpa v Iowě - před kritickou nominací v primárkách v roce 2016.Před Bílým domem se vyjádřil Donald Trump, že "Cohen je slaboch a není zrovna chytrý" a tvrdil bez důkazů, že Cohen lže, aby si zajistil nižší trest pro jiné trestné činy.Tato nová zjištění zpochybňují Trumpovo opakované tvrzení, že ani on, ani jeho společníci neměli s ruskými činiteli žádné kontakty.V srpnu loňského roku sdělil Cohen vyšetřování v Kongresu, že i když poslal spekulativní email tiskovému mluvčímu Vladimíra Putina Dmitriji Peskovovi ohledně projektu Trump Tower v Moskvě, nedostal odpověď a nekontaktoval už žádné jiné ruské činitele.Avšak Mueller konstatoval, že Cohen nyní přiznává, že z Peskovova úřadu dostal odpověď a že během telefonního rozhovoru s Peskovovým asistentem v lednu 2016 "požádal o pomoc při realizaci tohoto projektu", ohledně pozemků a ohledně financování.Cohen také ve čtvrtek potvrdil, že úsilí realizovat moskevský projekt pokračovalo až do června 2016 - několik měsíců déle než dosud tvrdil. Tou dobou byl už Trump předpokládaným nominantem Republikánské strany.Loni Cohen tvrdil Kongresu, že bylo v lednu 2016 rozhodnuto, že moskevský projekt je nerealizovatelný. To dovolilo Trumpovi tvrdit, že během prezidentské předvolební kampaně neměl žádné podnikatelské vazby na Rusko.Cohen nyní přiznal, že informoval Trumpa o moskevském projektu častěji než jen třikrát, což dosud přiznal, a že také poskytoval informace blíže neidentifikovaným "příslušníkům Trumpovy rodiny". Trumpovy nejstarší tři děti byli vysokými řediteli v jeho realitním podniku.Mueller také uvedl, že Cohen připravil plány pro Trumpovu cestu do Ruska během prezidentské kampaně. V květnu 2016 Cohen napsal v emailu, že Trumpova návštěva v Rusku se uskuteční "po prezidentské nominaci po sjezdu Republikánské strany".Trump mezitím po dlouhých odkladech poslal Mullerovi své odpovědi na Mullerem zaslané otázky. Vyšetřovatelé budou nyní Trumpovy odpovědi porovnávat s výpověďmi Manaforta a Cohena, zda Trump mluví pravdu.Podrobnosti v angličtině ZDE