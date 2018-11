Putin zkouší, zda se mu někdo postaví na odpor

30. 11. 2018

Putin na Ukrajině zkouší, jak až daleko může zajít, píše Jay Nordlinger. Postaví se mu někdo (kromě Ukrajinců, v té míře, v jaké to svedou)?

V komentáři k nedělnímu střetu v Azovském moři Garri Kasparov napsal na Twitteru, "Další nebezpečný krok v Putinově válce proti Ukrajině. A pokud nenarazí na odpor, udělá další a další, až zajde příliš daleko a budeme mít širší konflikt, o němž si všichni myslí, že se mu vyhnou, když nebudou na jeho první kroky reagovat."

Odstrašení je elementární pojem, nicméně často zapomínaný nebo ignorovaný. Lidé mohou tvrdit, že odstrašení je příliš nákladné nebo příliš nebezpečné - ale pokud se ostýcháte, můžete skončit s daleko horším problémem.

"USA nemohou být světovým četníkem!" Tento pokřik zněl po dekády - je na něm zřejmý kus pravdy. Ale vzpomínám si na Jeane Kirkpatrickovou, která řekla: "Co když existuje světový zločinec? Kdo ho zastaví? Projde mu to bez následků? A co pak?"

Mnoho, mnoho lidí zachází s Ukrajinou jako s postradatelnou. V každém případě pamatujte na přísloví: "S jídlem roste chuť." Nečekejte, že muž jako Putin se spokojí s jedním státem.

