Za rozbalení transparentu se nezavírá na půl roku

Ale rozhořčení nestačí. Vždy je potřeba ptát se proč? Možná měl pan soudce jenom špatný den. Přečetl si nějaký jiný paragraf, přepsal se v počítači. Zítra se omluví, všech dvanáct statečných mužů a žen propustí a posype si hlavu popelem. Pokud ne, tak bude důvod jinde. Proč vazební zadržení lidí, kteří vyvěsili transparent, a kteří si zaslouží maximálně pokutu či pár hodin veřejně prospěšných prací? Napadá mě, že někdo chce, aby se báli. Ne – někdo chce, aby se oni i my báli. Jde o strach. Strach, který umožňuje dělat špatné věci, aniž by se někdo bránil.

Jenže to se – ať už je to kdokoliv – hodně přepočítal. Těch dvanáct na těžební věži, ale i nás 400 tady v Bratislavě máme zkušenosti s obranou přírody a obranou svobody a to znamená jediné – že nás bude sakra těžké vystrašit.

Víte co má příroda a obrana svobody společného? Nelze ji dostat zadarmo a nelze si ji ani koupit. Vyžaduje úsilí, vyžaduje nasazení, vyžaduje oběti. Nelze si sednout k televizi a naladit si jí, není k dostání ve slevě. Takže milý neznámí, my jsme trénovaní nebát se a bojovat, my víme, že nic z toho, na čem nám záleží, nedostaneme zadarmo. A proto se nebojíme.

Ale příroda a obrana svobody mají společnou ještě jednu důležitou věc – dávají našim životům skutečný smysl. Projděte se lesem, postavte se za někoho, kdo je nespravedlivě pronásledován a ucítíte něco, co je stále vzácnější. Že Váš život a to, co děláte má smysl.

Těch 12, kteří právě teď sedí ve vazební věznici už svůj smysl dosvědčilo. Dokud nebudou venku, musíme za smysl a spravedlnost bojovat my. Bude to dobrý boj.

Bohouš Binka